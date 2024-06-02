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Samsun'da 11 yaşındaki çocuğa 3 başıboş köpek saldırdı!

Hemen hemen her gün gelen başıboş sokak köpeği saldırısı haberlerine yeni bir tanesi daha eklendi. Samsun'da dedesini ziyarete giden 11 yaşındaki Gökay Eren, 3 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 16:51 Güncelleme 02 Haziran 2024, 16:59
Samsun’da 11 yaşındaki çocuğa 3 başıboş köpek saldırdı!

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Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dedesi Kamil Çelik'i ziyarete gelen 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Gökay Eren, eve giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeklerden kaçarak canını kurtarmak isteyen çocuk, düşerek hastanelik oldu.

Dede Kamil Çelik ve komşular Gökay Erkan'ın yardımına koştu.

Yaralanan çocuk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Gökay Erkan, "Sokakta 3 köpeğin saldırısına uğradım. Kaçarak kurtulmak istedim, yere düştüm. Köpek saldırmaya devam edince yerde ayağımla tekme atarak kendimi korudum" dedi.

Dede Kamil Çelik ise, "Çocuk kendisini zor kurtardı, kafasına vurarak. Koştuk ama Allah'tan erken gitti, çocuğu parçalarlardı" diye konuştu.
Çocuğun hastanede tedavisi sürerken, ailesi polise şikayette bulundu.

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