Samsun’da 11 yaşındaki çocuğa 3 başıboş köpek saldırdı!

Dede Kamil Çelik ise, "Çocuk kendisini zor kurtardı, kafasına vurarak. Koştuk ama Allah'tan erken gitti, çocuğu parçalarlardı" diye konuştu.

Çocuğun hastanede tedavisi sürerken, ailesi polise şikayette bulundu.

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