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Dünyada sadece Meksika'nın Saragossa Körfezi'nde üreyen ve yaklaşık 3 yıl süren 7 bin kilometrelik yolculukları sonrası Ege kıyılarına ulaşan yılan balıkları ile ilgili geçen hafta Aydın'da yapılan çalıştayın ardından, bu hafta yılan balığının içerdiği besinler açıklandı. ADÜ Teknokent'te 17 adet patentli proje çalışmalarını sürdüren Karya Farma, laboratuvar ortamına aldığı yılan balıklarına ilişkin çalışmaların sonucunu açıkladı. Yılan balıklarının başta kanser olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtildi.



Meksika'nın Saragossa Körfezi'nden yola çıkıp Okyanusu aşarak, Cebelitarık Boğazından geçip, Akdeniz üzerinden Büyük Menderes Nehri vasıtasıyla Bafa Gölü'ne gelip yaşam döngülerine devam eden yılan balıklarına yönelik incelemeler devam ediyor. Karya Farma HBX Ar-Ge Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, gizemli yolculuklarının sırrı çözülemeyen yılan balıklarının laboratuvar sonuçlarını açıkladı.





"AGRESİF KANSER HASTALIKLARINA KARŞI DAHA ETKİLİ"



Bir süredir devam eden çalışmalarının neticeleri ile ilgili açıklama yapan Karya Farma HBX Ar-Ge Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, "Laboratuvar ortamında yaptığımız çalışmalarda 100 gram yılan balığında 26 mg kalsiyum, 3 bin 787 İU A vitamini, 1.8 mg C vitamini, 0,64 mg demir ortaya çıktı. Aynı zamanda protein, Omega- 3 yağ asitleri, vitamin ve mineral kaynağı bakımında oldukça zengin ve yüksek yağ içeren yılan balıklarının lezzetinin yanında başta kanser hastalarının tedavisi olmak üzere fosfor bakımından zengin olması açısından da agresif kanser türü hastalıklar ile birlikte pek çok klinik tedavilere destek olarak kullanılabilmesi için üzerinde çalışmalar başlattık" dedi.