Adana’da skandal olay! Komşusunun iş yerini kundakladı, itfaiyeye pompalıyla ateş açtı! | Yanan iş yerinde kedi ve köpek de...

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Adana'da torna atölyesi işleten Cenk Ş. adlı kişi, karşı komşusunun iş yerini kundakladı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin önünü kesip, pompalı av tüfeğiyle ateş açarak tehdit eden Cenk Ş.'yi çevredeki vatandaşlar darbetti. Şüpheli daha sonra gözaltına alındı. YANICI MADDE DÖKEREK YAKTI Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Torna atölyesi işleten Cenk Ş., henüz bilinmeyen nedenle e-ticaret ve yazılım işiyle uğraşan karşı komşunun iş yerini yanıcı madde döküp, ateşe vererek kundakladı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYENİN ÖNÜNÜ KESİP POMPALI TÜFEK ATEŞLEDİ Kendisine ait torna atölyesinden pompalı av tüfeğini alan Cenk Ş., yangını söndürmeye gelen itfaiye erlerinin önünü kesti. Havaya ateş açarak itfaiye görevlilerini tehdit eden ve müdahale etmesini engelleyerek yangının daha da büyümesine neden olan şüpheliye, çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların saldırısına uğrayan Cenk Ş. darbedilip elindeki silah alındıktan sonra itfaiye erleri yangına müdahale etti.