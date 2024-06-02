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Adana'da skandal olay! Komşusunun iş yerini kundakladı, itfaiyeye pompalıyla ateş açtı! | Yanan iş yerinde kedi ve köpek de...

Adana'da bir atolye işlettiği bilinen Cenk Ş., karşı komşusunun iş yerini kundaklayıp ateşe verdi. Çıkan yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerinin ise önce önünü kesti sonra pompalı tüfekle ateş açtı. Ekiplere saldırısının ardından çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darbedilen şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 01:06 Güncelleme 03 Haziran 2024, 01:47
Adana’da skandal olay! Komşusunun iş yerini kundakladı, itfaiyeye pompalıyla ateş açtı! | Yanan iş yerinde kedi ve köpek de...

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Adana'da torna atölyesi işleten Cenk Ş. adlı kişi, karşı komşusunun iş yerini kundakladı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin önünü kesip, pompalı av tüfeğiyle ateş açarak tehdit eden Cenk Ş.'yi çevredeki vatandaşlar darbetti. Şüpheli daha sonra gözaltına alındı.

YANICI MADDE DÖKEREK YAKTI

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Torna atölyesi işleten Cenk Ş., henüz bilinmeyen nedenle e-ticaret ve yazılım işiyle uğraşan karşı komşunun iş yerini yanıcı madde döküp, ateşe vererek kundakladı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYENİN ÖNÜNÜ KESİP POMPALI TÜFEK ATEŞLEDİ

Kendisine ait torna atölyesinden pompalı av tüfeğini alan Cenk Ş., yangını söndürmeye gelen itfaiye erlerinin önünü kesti. Havaya ateş açarak itfaiye görevlilerini tehdit eden ve müdahale etmesini engelleyerek yangının daha da büyümesine neden olan şüpheliye, çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların saldırısına uğrayan Cenk Ş. darbedilip elindeki silah alındıktan sonra itfaiye erleri yangına müdahale etti.

KUNDAKLADIĞI YERDE KEDİ VE KÖPEK DE VARDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, Cenk Ş.'yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

İki arazöz ve bir su tankıyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Yangında iş yerinde bulunan bir kedi ve iki köpeğin şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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