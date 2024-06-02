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İstanbul Beylikdüzü'nde konteynerler bir bir denize döküldü! İşte o anlar...

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Ambarlı Limanı'nda yük taşıyan gemiden 28 tane konteyner bilinmeyen bir nedenle birer birer denize düştü. Denizi boylayan koca konteynerleri kurtarma çalışması başlatıldı. Liman, geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 22:41 Güncelleme 02 Haziran 2024, 22:41
İstanbul Beylikdüzü’nde konteynerler bir bir denize döküldü! İşte o anlar...

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İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda, yük taşıyan gemiden 28 konteyner denize düştü. Vinçlerle bir kısmı denizden alınan konteynerlerin kurtarılma çalışması devam ediyor.

28 KONTEYNER DÜŞTÜ

Olay, saat 19.20 sıralarında, Ambarlı Marport Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 'MEDKON RİZE' isimli yük gemisinden 28 konteyner, bilinmeyen nedenle denize düştü.

8 KONTEYNER ÇIKARILDI

Konteynerlerden 8'i denizden alınırken, diğer konteynerleri kurtarma operasyonunun devam ettiği öğrenildi.

LİMAN TRAFİĞE KAPATILDI

Liman, geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Limanda, gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

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