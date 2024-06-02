İstanbul Beylikdüzü’nde konteynerler bir bir denize döküldü! İşte o anlar...

İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda, yük taşıyan gemiden 28 konteyner denize düştü. Vinçlerle bir kısmı denizden alınan konteynerlerin kurtarılma çalışması devam ediyor.
28 KONTEYNER DÜŞTÜ
Olay, saat 19.20 sıralarında, Ambarlı Marport Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 'MEDKON RİZE' isimli yük gemisinden 28 konteyner, bilinmeyen nedenle denize düştü.
8 KONTEYNER ÇIKARILDI
Konteynerlerden 8'i denizden alınırken, diğer konteynerleri kurtarma operasyonunun devam ettiği öğrenildi.
LİMAN TRAFİĞE KAPATILDI
Liman, geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Limanda, gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.