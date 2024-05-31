Velayet savaşı

Eski manken Deniz Akkaya, kızı A.Ö'nün (15) kendisini balkona kilitlediğini anlattı. "Acil" koruma altına alınan A.Ö.'nün, 30 gün boyunca gözetim altında tutulacağı açıklandı. İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen A.Ö., ifade verdi. Hakkında işlediği suçun "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" olduğunu ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi. Mankenin babası Muzaffer Akkaya, mahkemeye başvurarak torununun velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Eski manken, "Babam, Efe Önbilgin ile anlaşarak velayeti almak istemiş" demişti.

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