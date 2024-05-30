Banyoda oğlunun boğazını jiletle kesti! Kendisi de intihar etti! Korkunç manzara

Sağlık ekipleri olay yerindeki kontrollerinde boynunda kesik bulunan Yusuf Hakan Özmen'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ilk müdahalesi yapılan anne Ümran Özmen, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

JİLETLE BOĞAZINI KESTİ

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde anne Ümran Özmen'in oğlu Yusuf Hakan'ı boğazını jiletle kestiği ardından da aynı jiletle kendi boğazını keserek intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Yusuf Hakan Özmen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.