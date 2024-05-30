SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Banyoda oğlunun boğazını jiletle kesti! Kendisi de intihar etti! Korkunç manzara

Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. Anne Ümran Özmen(53), fiziksel engelli oğlu Yusuf Hakan Özmen'i (31) boğazını jiletle keserek öldürdükten sonra, aynı jiletle kendi boğazını keserek intihar etti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 07:59 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 07:59
Banyoda oğlunun boğazını jiletle kesti! Kendisi de intihar etti! Korkunç manzara

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi E233 Sokak'ta meydana geldi.

KANLAR İÇİNDE BULDU

Akşam saatlerinde evine gelen Ahmet Özmen, eşi Ümran ile fiziksel engelli oğlu Yusuf Hakan Özmen'i banyoda kanlar içinde yatarken buldu.

Baba Ahmet Özmen'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fiziksel engelli Yusuf Hakan ÖzmenFiziksel engelli Yusuf Hakan Özmen

Sağlık ekipleri olay yerindeki kontrollerinde boynunda kesik bulunan Yusuf Hakan Özmen'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ilk müdahalesi yapılan anne Ümran Özmen, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

JİLETLE BOĞAZINI KESTİ

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde anne Ümran Özmen'in oğlu Yusuf Hakan'ı boğazını jiletle kestiği ardından da aynı jiletle kendi boğazını keserek intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Yusuf Hakan Özmen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Tedavi altına alınan Ümran Özmen, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen, olaydan 5 saat sonra kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği olayın ardından baba Ahmet Özmen gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! Türkiye’deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa’nın da radarında
Kalben hakkında flaş suçlama: Ünlülere uyuşturucu satıyor
Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! Ayşe ile arasında neler oldu? Bakanlık harekete geçti
Soykırım ortağı ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan Refah sorusuna kaçamak yanıt! İsrail ABD silahı mı kullandı? Kalıntılarda GBU-39 izi
Kadınlara erken emeklilik: Hangi imkanlar sunuluyor? Reformlar neler getirecek? İşte yaş ve prim desteğinin tüm detayları...
Sözde yazar Azra Kohen’den skandal ’Filistin’ sözleri: Gazzeli çocukları bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar | Yazarlardan tepki yağdı
AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan A Haber canlı yayınında İsrail’e tepki: Yerle bir olacak
Beşiktaş, Ajax’ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis için yeniden harekete geçti!
Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! İtalya, İrlanda ve Norveç Başbakanı ile telefonda görüştü! | Filistin devletini tanıyın çağrısı!
Kaza mı, sabotaj mı? İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza raporu açıklandı! 69 saniye detayı...
Soğuk savaş sürüyor: Fenerbahçe’de yaşanan restleşmeyi TAKVİM açıklıyor
TSK personeline ilişkin kanun teklifi Meclis’te kabul edildi! TV’lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son | TSK personel atama, tazminat, sınav...
Pendik’teki parçalanmış cesedin başı orada bulundu! Beyaz kova detayı: O görüntülerdeki şahsın evine mi gitti? Flaş tutuklama
ÖZEL | Sakatlığını açıklayan Çağlar Söyüncü EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Seçil Erzan’dan bomba Semih Kaya iddiası: 3 valizle iki kez çıktı! Fatih Terim de mağdur olarak dosyaya girdi! İddianamede dikkat çeken hesap hareketleri detayı |
SON DAKİKA