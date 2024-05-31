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'Lina'nılmaz

Lina bebek için kalp köprüsü yapıldı. İstanbul'dan ekipler yola çıktı. Saniyelerle yarıştı. Rize'ye ulaştı. Küçük kızı ameliyat edip kurtardı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:02
’Lina’nılmaz

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Rize'de Fatmanur Ümit Tamam çiftinin ikiz kızları 6 ay önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nde dünyaya geldi. Lina'nın kalp hastası olduğu belirlendi. İstanbul'a sevk edilmeliydi. Ama bu riskliydi.
Bunun üzerine Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nden Prof. Dr. Ali Rıza Karaci ve ekibi, Rize'ye geldi. Zaman kaybetmeden minik Lina'yı yoğun bakım ünitesinde yatak başında ameliyat etti. İyileştirdi.

OPERASYON 'TAMAM'
Rize'de FatmanurÜmit Tamam çiftinin ikizlerinden 6 aylık Lina, doğuştan kalp rahatsızlığı yaşadı. İstanbul'da ameliyat olması kararlaştırıldı. Ancak riskli olduğu için doktorlar İstanbul'dan Rize'ye sefer yaptı. Lina'nın akciğer ve kalp arasında açık kalan damarını kapatarak hayata bağladı.

Rize Ardeşen'de yaşayan Fatmanur-Ümit Tamam çiftinin ikiz bebekleri, 6 ay önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini açtı. İkizlerden Doğa taburcu edilirken, doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan Lina ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Uzman doktorların gözetiminde uygulanan tüm ilaç tedavisine rağmen iyileşemeyen Lina için çocuk kalp cerrahı ihtiyacı bölgede karşılanamadı.

ZAMANLA YARIŞ
Minik bebek, İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek kalp ameliyatı olması kararı alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşen doktorlar, Prof. Dr. Ali Rıza Karaci ile iletişim sağladı. Karaci, Lina'nın tahlillerini inceledikten sonra bebeğin İstanbul'a sevkinin risk oluşturduğu belirterek ekibiyle birlikte İstanbul'dan Rize'ye geldi. Ekip, zaman kaybetmeden Lina'yı yoğun bakım ünitesinde yatak başında ameliyat etti. Başarılı operasyonla Lina'nın akciğer ve kalp arasında açık kalan damarı kapatıldı.

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