’Balta’zar

İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait cesedin parçalanmış şekilde bulunmasına ilişkin 17 kişinin ifadesi alındı. Tanıklardan 5'i seyyar satıcı olan B.D.(39) ile maktul Salih arasında tartışma sesleri duyduklarını anlattı. Ardından şüpheli şahsın bir çuvalı sürükleyerek çöpe attığını gördüklerini vurguladı. Şüpheli B.D.'nin beyaz bir kova ile çöpe bir şeyler boşalttığı da ortaya çıktı. Evde bulunan balta ve diğer eşyalar üzerinde yapılan incelemelerde Salih'e ait DNA örnekleri saptandı. Mahkemeye sevk edilen B.D., kova ile çöp döktüğü savunmasını yaptı. Ancak hakim tarafından tutuklanıp hapse atıldı. Arkadaşı Salih'i neden öldürdüğüne yönelik hiçbir açıklama yapmadı.

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