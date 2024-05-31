1 milyar dolarlık zincir!

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Smart Trade Coin" adlı sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'sıfır risk-yüksek kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik Ankara merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 127 şüpheli yakayı ele verdi. Vatandaşlara otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satan şüphelilerin, 'saadet zinciri' sistemi oluşturdukları ve uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Dolandırıcıların, bu sistemle 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettikleri gözler önüne serildi.

AŞKIM KAPIŞMAK DA GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, yazar Aşkım Kapışmak da İstanbul'da gözaltına alındı.