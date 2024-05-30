Bursa’daki baba vahşetinde yeni detay! 2 kızını bıçaklayarak oğlunu da boğarak öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: İçime bir şeyler oldu

GERİYE PENCEREYE ASILAN KIYAFETLER KALDI Cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kardeşlere otopsi yapıldı. Zeynep ve Aslı Kılıç'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi. Babaları tarafından öldürülen üç kardeşten geriye, ölmeden önce yıkayıp evlerinin penceresine astıkları kıyafetleri kaldı.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bursa'da cinnet geçiren şahıs 3 çocuğunu öldürdü' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma çerçevesinde ilimiz Nilüfer ilçesinde şüpheli M.K.'nin gerçekleştirdiği olay ile ilgili olarak, şüpheli M.K. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmış olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde adli işlemleri halen devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.