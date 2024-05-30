Bursa’daki baba vahşetinde yeni detay! 2 kızını bıçaklayarak oğlunu da boğarak öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: İçime bir şeyler oldu

Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta dün 4 katlı apartmanın bodrum katında oturan, evlerde boyacılık yapan M. Kılıç, kızları Zeynep ve Aslı Kılıç'ı bıçaklayarak, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü. Eşi G.K.'nin bir yıl önce psikolojik sorunları olduğu belirtilen Murat Kılıç'ı terk edip, 3 çocuğuyla birlikte Erzurum'a ailesinin yanına gittiği ifade edildi.
"BIÇAĞI GÖRÜNCE İÇİME BİR ŞEYLER OLDU"
M. Kılıç'ın polisteki ifadesinde, "Eşim beni terk ettikten sonra bir süre yalnız yaşadım. Bir ay önce Erzurum'a gidip çocuklarımı alarak Bursa'ya döndüm. Bazı günler kızlarım ve oğlumu Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan anneme teslim ediyordum. Salı günü de çocuklarımı yine anneme bıraktım.
Çarşamba günü aldım. Evimizde, simit, poğaça alarak kahvaltı yapıyorduk. Masanın üzerinde duran bıçağı görünce içime bir şeyler oldu. Sonra, kızlarımı rastgele bıçaklayarak öldürdüm. Oğlumu ise boğdum. Kendime zarar verecektim. Bunu başaramadım. Sonra, polise giderek teslim olmaya karar verdim. Öyle de yaptım" dediği öğrenildi.