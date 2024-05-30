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Bursa'daki baba vahşetinde yeni detay! 2 kızını bıçaklayarak oğlunu da boğarak öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: İçime bir şeyler oldu

Türkiye dün Bursa'dan gelen baba vahşeti ile sarsıldı. M.Kılıç isimli bir şahıs, iki kızını bıçaklayarak, 3 yaşındaki oğlunu ise boğarak öldürdü. Kılıç’ın ifadesinde “Simit, poğaça alarak kahvaltı yapıyorduk. Masanın üzerinde duran bıçağı görünce içime bir şeyler oldu” dediği belirtildi.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 12:33 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 14:04
Bursa’daki baba vahşetinde yeni detay! 2 kızını bıçaklayarak oğlunu da boğarak öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: İçime bir şeyler oldu

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Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta dün 4 katlı apartmanın bodrum katında oturan, evlerde boyacılık yapan M. Kılıç, kızları Zeynep ve Aslı Kılıç'ı bıçaklayarak, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü. Eşi G.K.'nin bir yıl önce psikolojik sorunları olduğu belirtilen Murat Kılıç'ı terk edip, 3 çocuğuyla birlikte Erzurum'a ailesinin yanına gittiği ifade edildi.

Nilüfer'de vahşet: Cinnet getiren baba 3 çocuğunu öldürdü!

"BIÇAĞI GÖRÜNCE İÇİME BİR ŞEYLER OLDU"

M. Kılıç'ın polisteki ifadesinde, "Eşim beni terk ettikten sonra bir süre yalnız yaşadım. Bir ay önce Erzurum'a gidip çocuklarımı alarak Bursa'ya döndüm. Bazı günler kızlarım ve oğlumu Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan anneme teslim ediyordum. Salı günü de çocuklarımı yine anneme bıraktım.

Çarşamba günü aldım. Evimizde, simit, poğaça alarak kahvaltı yapıyorduk. Masanın üzerinde duran bıçağı görünce içime bir şeyler oldu. Sonra, kızlarımı rastgele bıçaklayarak öldürdüm. Oğlumu ise boğdum. Kendime zarar verecektim. Bunu başaramadım. Sonra, polise giderek teslim olmaya karar verdim. Öyle de yaptım" dediği öğrenildi.

GERİYE PENCEREYE ASILAN KIYAFETLER KALDI
Cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kardeşlere otopsi yapıldı. Zeynep ve Aslı Kılıç'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi. Babaları tarafından öldürülen üç kardeşten geriye, ölmeden önce yıkayıp evlerinin penceresine astıkları kıyafetleri kaldı.

Murat Kılıç'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bursa'da cinnet geçiren şahıs 3 çocuğunu öldürdü' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma çerçevesinde ilimiz Nilüfer ilçesinde şüpheli M.K.'nin gerçekleştirdiği olay ile ilgili olarak, şüpheli M.K. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmış olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde adli işlemleri halen devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Bursa'da baba vahşeti!

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