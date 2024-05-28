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Mahkemede ilan-ı aşk

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 07:00
Mahkemede ilan-ı aşk

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İstanbul Çekmeköy'de komşularıyla park yüzünden yaptıkları kavga nedeniyle hakim karşısına çıkan Dilan-Engin Polat çifti, mahkeme sayesinde karşılaştı. Duruşmada müşteki avukatları, şikâyetten vazgeçtiklerini anlattı. Polat, savunmasında "Biz uzlaştık" ifadesini kullandı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS ile yapılan duruşma sonrası Dilan Polat, eşi Engin Polat'a "Engin seni çok seviyorum" diye bağırdı.

ADLİ TIP: CEZAEVİNDE KALABİLİR
Adli Tıp Kurumu, poliklinikte tedavi edilen ve taburcu olan Dilan Polat için 'cezaevinde kalabilir' şeklinde rapor hazırladı.

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