Zincirleme felaket

Mersin'de Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu korkunç bir kazaya ev sahipliği yaptı. Diyarbakır- İstanbul seferini yapmakta olan Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti. Adana yönüne geçen otobüs, 2 otomobil ve bir kamyon ile çarpıştı.



Kaza yerine Mersin ve Adana'dan çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan 9'u ağır 40 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda Adana istikameti trafiğe kapandı.

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