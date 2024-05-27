İsveç’te cinayetten aranan kırmızı bültenli zanlı Adana’da yakalandı: Kefaletle serbest!

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İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı zanlı, Adana'da yakalandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili takibe alıp durdurdu. ÇELİK YELEK VE SİLAH

Araçta, çelik yelek, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 12 mermi ele geçirildi.

Bunun üzerine aracın sürücüsü Ahmet Y. ile yanında yolculuk eden ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi gözaltına alındı. KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada, kimliği bulunmayan kişinin Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı İsmail A. olduğu, zanlının İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le arandığı belirlendi.