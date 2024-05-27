Salep rüzgarı: Kilosu 1.500 TL’den satılıyor

Trabzon'da sahil kesimlerinden yüksek rakımlı tepelere kadar üretilebilen salep, yüksek verimi ve fiyatıyla üreticinin ek gelir kaynağı olarak yüzünü güldürdü. Türkiye'de devlet tarafından verilen izin ile sertifikalı bir şekilde üretilebilen salep kentte 45 üreticiye ulaştı. Çiftçiler, özellikle son yıllarda fındığa ve çaya alternatif olarak salep üretimine yöneldi. Çiftçi İlyas Altun, kilosu bin 500 TL'den satılan salep üretimi hakkında "İlk önce dağlardan söküm yaparak başladık. İmkanım varsa bugün dolara para yatırmam salebe yatırırım" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN