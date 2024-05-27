Gelinim inşallah ölmüştür!

Ankara Altındağ'da emlakçı Yusuf Demir (46), geçen yıl intihar etti. 1 hafta sonra da eşi Derya Demir (42), kayınpederi Satılmış Demir (66) tarafından oğlunun ölümünden sorumlu tutulduğu gerekçesiyle silahla katledildi.

Tutuklanan kayınpeder hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Satılmış Demir'in 112'yi arayarak, "Bir cinayet işledim karakola bağlayın beni teslim olmak istiyorum. Gelinimi vurdum cinayet işledim, inşallah ölmüştür" şeklinde görüşme yaptığı aktarıldı.

Dilhan DUMANOĞLU