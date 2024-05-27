Erzincan-Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde meydana gelen korkunç kazada K.A'nın kullandığı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından otomobil alev alev yandı.
SÜRÜCÜ ÇIKTI, DİĞERİ YANARAK CAN VERDİ
Kazayı gören vatandaşlar yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. Araçtan çıkarılamayan S.F. yanarak hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin araçtaki yangını söndürmesinin ardından S.F'nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.