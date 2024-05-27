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Erzincan'da içler acısı kaza görüntüleri! Araçtan çıkamadı yanarak can verdi: 1 ölü 1 yaralı

Erzincan-Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından araç alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. Araçtan çıkarılamayan S.F. yanarak hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 00:58 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 01:07
Erzincan’da içler acısı kaza görüntüleri! Araçtan çıkamadı yanarak can verdi: 1 ölü 1 yaralı

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Erzincan-Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde meydana gelen korkunç kazada K.A'nın kullandığı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından otomobil alev alev yandı.

SÜRÜCÜ ÇIKTI, DİĞERİ YANARAK CAN VERDİ

Kazayı gören vatandaşlar yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. Araçtan çıkarılamayan S.F. yanarak hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin araçtaki yangını söndürmesinin ardından S.F'nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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