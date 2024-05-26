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Denizli Güney'de kanlı pusu! Tarladan dönen karı- kocayı pompalı tüfekle vurdular

Denizli'nin Güney ilçesinde tarlalarından dönen karı- kocaya kanlı bir pusu kuruldu. Yaşar (60) ile Cennet Akdağlı (55) çiftine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Talihsiz kadın olay yerinde can verirken ağır yaralanan Yaşar Akdağlı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 09:34 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 09:34
Denizli Güney’de kanlı pusu! Tarladan dönen karı- kocayı pompalı tüfekle vurdular

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Denizli'nin Güney ilçesinde, motosikletleriyle tarladan evlerine dönen Yaşar (60) ile Cennet Akdağlı (55) çiftine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Cennet yaşamını yitirirken, eşi Yaşar Akdağlı ise yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Üç Eylül Mahallesi Kargılık Küme Evleri'nde meydana geldi.

Cennet AkdağlıCennet Akdağlı


Tarladan evlerine motosikletleriyle dönen Yaşar ve eşi Cennet Akdağlı'ya kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Tüfekli saldırıda Akdağlı çifti vurularak kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, karın bölgesinden vurulduğu tespit edilen Cennet Akdağlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Beline isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yaşar Akdağlı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayet mahalliCinayet mahalli

Cennet Akdağlı'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Güney Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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