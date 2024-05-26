Bebek kamerası ortaya çıkardı! Kapı kapı gezip aradılar! 4 kadın böyle yakalandı: Evde yaptıkları görenleri hayrete düşürdü





4 DAKİKADA SİLİP SÜPÜRDÜLER



İçeri giren hırsızlar yaklaşık 4 dakika içinde evde ne kadar değerli eşya varsa alıp kaçtılar. Yaklaşık 400 bin liralık ziynet eşyası çalınan mühendis Doğan Can Aktaş; "Eşimle çalışıp biriktirdiğimiz 300 , 400 bi lira bir paramız vardı.

1.5 aylık evladımız var onun doğumu ile gelen hediye altınlar vardı onları çalmışlar. Evde küçük çocuklar var diye evin her tarafına kamera koymuştum. Hırsızları da saniye saniye kaydetmiş. Görüntüleri polise teslim ettim. Umarım en kısa zamanda bulunurlar." İfadelerini kullandı.