Bebek kamerası ortaya çıkardı! Kapı kapı gezip aradılar! 4 kadın böyle yakalandı: Evde yaptıkları görenleri hayrete düşürdü

Cumartesi öğlen bunlar evime girmişler. Yönetici kapıyı açık görünce bize haber verdi. Şikayetçi olduk, birkaç daireye daha girmişler diye duydum" ifadelerini kullandı.
Cumartesi öğlen bunlar evime girmişler. Yönetici kapıyı açık görünce bize haber verdi. Şikayetçi olduk, birkaç daireye daha girmişler diye duydum" ifadelerini kullandı.
NE BULDULARSA ALDILAR
İstanbul Bakırköy'de 4 genç kız boş olduğunu tespit ettikleri eve girip değerli ne buldularsa çaldılar. 4 hırsız girdikleri bir evde odalardaki kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Aktaş çiftinin evdeki küçük çocukları için yerleştirdiği kameralar tarafından kaydedilen hırsızların evdeki rahat tavırları dikkat çekti. Evinden 400 bin liralık ziynet eşyası ve parası çalınan mühendis Doğan Can Aktaş olaya ilişkin konuştu.
Aktaş, "Cuma günü eşimin memleketi Zonguldak'a gittik. Cumartesi öğlen bunlar evime girmişler. Yönetici kapıyı açık görünce bize haber verdi. Şikayetçi olduk, birkaç daireye daha girmişler diye duydum" ifadelerini kullandı.
KAPI KAPI BOŞ DAİRE ARADILAR
Bakırköy Ataköy 2. Kısımda ikamet eden Aktaş ailesi geçtiğimiz Cuma günü memleketleri Zonguldak'a aile ziyaretine gitti. İddiaya göre onların evde olmamasından yararlanan hırsızlar hemen daireyi mesken tuttu.
Apartman kapısında birinin girip çıkmasını bekleyen hırsız kızlar kapıdan içeri girip apartmandaki boş daireleri bulmak için kapıları tek tek gezdi. Aktaş ailesini dairesine gelince içeriden ses olmadığını anlayıp kapıyı açtılar.
4 DAKİKADA SİLİP SÜPÜRDÜLER
İçeri giren hırsızlar yaklaşık 4 dakika içinde evde ne kadar değerli eşya varsa alıp kaçtılar. Yaklaşık 400 bin liralık ziynet eşyası çalınan mühendis Doğan Can Aktaş; "Eşimle çalışıp biriktirdiğimiz 300 , 400 bi lira bir paramız vardı.
1.5 aylık evladımız var onun doğumu ile gelen hediye altınlar vardı onları çalmışlar. Evde küçük çocuklar var diye evin her tarafına kamera koymuştum. Hırsızları da saniye saniye kaydetmiş. Görüntüleri polise teslim ettim. Umarım en kısa zamanda bulunurlar." İfadelerini kullandı.
"HIRSIZLIK ANLARI ANBEAN KAMERADA"
Öte yandan ortaya çıkan kamera görüntülerinde hırsızların eve rahat tavırlarla girip soygun yaptıkları anlar saniye saniye görülüyor. Kızların apartmana bir komşuya ziyarete gelir gidip girdikleri öne sürülürken güle oynaya çıktıkları anlarda kameraya yansıdı.