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Amasya'da feci kaza! Otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü

Amasya’da feci bir kaza meydana geldi. Palet yüklü tıra arkadan ok gibi saplanan otomobil alevlere teslim oldu. Yanan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 06:06 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 06:06
Amasya’da feci kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

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Kaza, Taşova-Amasya D100 Karayolu Tekke Kavşağı ilerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşova'dan Amasya istikametine seyir halinde olan Olcay Çöl yönetimindeki 05 ACY 546 plakalı otomobil, Süleyman Yalçıngil idaresindeki 09 AIE 526 plakalı palet yüklü tırın dorsesine arkadan çarptı.

Tıra ok gibi saplanıp alev alan otomobil içindeki 35 yaşındaki Olcay Çöl, hayatını kaybetti. Otomobil ve dorsedeki yanan paletler Taşova itfaiyesi tarafından söndürüldü.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, acil sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Olcay Çöl'ün cenazesi Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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