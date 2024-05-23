Papara BJK kampanyası 2. dönem çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Papara BJK kampanyası 2. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, İmzalı Beşiktaş Forması (Standart beden), Beşiktaş Forması (Standart beden) kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Papara BJK kampanyası 2. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, İmzalı Beşiktaş Forması (Standart beden), Beşiktaş Forması (Standart beden) kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
İmzalı Beşiktaş Forması (Standart beden) kazanan asil talihliler
İmzalı Beşiktaş Forması (Standart beden) kazanan yedek talihliler
Beşiktaş Forması (Standart beden) kazanan asil talihliler
Beşiktaş Forması (Standart beden) kazanan yedek talihliler