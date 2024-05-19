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Son dakika: Beylikdüzü'nde özel bir hastanede hayatını kaybeden hemşire Selen Bilgin'in son görüntüleri ortaya çıktı! Sır 48 dakika

Son dakika haberleri... Türkiye'nin günlerdir konuştuğu hemşire Selen Bilgin'in şüpheli ölümü hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Selen'in sevgilisi olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan yoğun bakım doktoru Fatih A.’nın, genç hemşirenin koluna ameliyat öncesi uyutmak için verilen güçlü bir ilaç enjekte ettiği iddia edildi. Fatih A. “Ağrı kesici verdim” derken kayıp enjektör çekmecesinden çıktı. Öte yandan hayatını kaybeden Selen Bilgin'in hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 48 dakika Selen'in yanında kalan Fatih A. 48 dakika sonra odadan ayrılıyor.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 10:50 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 11:08
Son dakika: Beylikdüzü’nde özel bir hastanede hayatını kaybeden hemşire Selen Bilgin’in son görüntüleri ortaya çıktı! Sır 48 dakika

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Türkiye'nin konuştuğu olay İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan 24 yaşındaki Selen Bilgin, o gece dedesinin yoğun bakımda kaldığı başka bir hastanede refakatçiydi. Ancak bir odada hareketsiz bulunan ve hayatını kaybettiği belirlenen Bilgin'in sır ölümünü aydınlatmak için harekete geçildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında, önce bilgisine başvurulan ve Selen'in sevgilisi olduğu iddia edilen yoğun bakım doktoru Fatih A., daha sonra şüpheli olarak gözaltına alındı.

AMELİYATTA KULLANILAN GÜÇLÜ BİR İLAÇ!
Ortaya çıkan iddialara göre, genç hemşire Selen Bilgin'in koluna ameliyat öncesi uyutmak için verilen güçlü bir ilaç enjekte edildi. Aile bu ilacı doktorun enjekte ettiğini iddia ederken, gözaltına alınan doktor iddiaları kabul etmedi. Soruşturmayı sürdüren cumhuriyet savcısı, Fatih A.'yı "Olası kasta kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla mahkemeye sevk etti.

Mahkeme, tutuklanma talebiyle sevk edilen Fatih A. hakkında Adli Kontrol kararı vererek serbest bıraktı. Soruşturmayı sürdüren savcılık, doktor Fatih A.'nın adli Kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazda bulunan savcılık doktor Fatih A.'nın tutuklanması talebinde bulundu.

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI
Önce bilgisine başvurulan sonra şüpheli olan doktor Fatih A.'nın detaylı ifadesi de ortaya çıktı. Doktor verdiği ifadesinde, Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını belirterek, olay gecesi Selen'in baş ağrısı olduğunu ve bunun için ilaç almak istediğini söyledi. Yoğun bakımdayken Selen'in telefonla da kendisini aradığını iddia eden doktor Fatih A., ağrı kesici içeren serumu odaya götürdüğünü ve koluna enjekte ettiğini söyledi. Daha sonra yine yoğun bakıma indiğini anlatan doktor Fatih A., Selen'le yine bir telefon görüşmesi olduğunu hatta kendisine "Sana ağrı kesici ilacı verdim. Kayıt açmam lazım" dediğini söyledi.

"AĞRI KESİCİDEN BAŞKA BİR İLAÇ VERMEDİM"
Selen'in kendisine 2-3 gündür uykusuz olduğunu söylediğini öne süren Dr. Fatih A., uyuyakaldıklarını uyandığında Selen'i hareketsiz gördüğünü iddia etti. Selen'in koluna ağrı kesici ilaç dışında hiçbir ilacı enjekte etmediğini söyleyen dr. Fatih A., Selen'in de yoğun bakım hemşiresi olduğunu bu ilaçları nasıl alacağını iyi bildiğini iddia etti.

KAYIP ENJEKTÖR ÇEKMECEDEN ÇIKTI
Yapılan çalışmada, kayıp olduğu belirtilen enjektör odanın çekmecesinde bulundu. Enjektör incelenmek üzere el konuldu. Hayatını kaybeden Selen Bilgin'in koluna enjekte edildiği ilacın ampulü Dr. Fatih A.'nın cebinde çıkmıştı.

Enjektör üzerinde de parmak izi çalışması yapılacağı belirtildi. Selen Bilgin'in ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda hazırlayacağı otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan hayatını kaybeden Selen Bilgin'in hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı.

Selen Bilgin'in hastanede bir odaya girdiği görülürken, yaklaşık 20 dakika sonra ise peşinden Fatih A.'nın odaya girdiği görülüyor.

Yaklaşık 48 dakika Selen'in yanında kalan Fatih A. 48 dakika sonra odadan ayrılıyor.

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