Son dakika: Beylikdüzü’nde özel bir hastanede hayatını kaybeden hemşire Selen Bilgin’in son görüntüleri ortaya çıktı! Sır 48 dakika

Mahkeme, tutuklanma talebiyle sevk edilen Fatih A. hakkında Adli Kontrol kararı vererek serbest bıraktı. Soruşturmayı sürdüren savcılık, doktor Fatih A.'nın adli Kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazda bulunan savcılık doktor Fatih A.'nın tutuklanması talebinde bulundu.
İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI
Önce bilgisine başvurulan sonra şüpheli olan doktor Fatih A.'nın detaylı ifadesi de ortaya çıktı. Doktor verdiği ifadesinde, Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını belirterek, olay gecesi Selen'in baş ağrısı olduğunu ve bunun için ilaç almak istediğini söyledi. Yoğun bakımdayken Selen'in telefonla da kendisini aradığını iddia eden doktor Fatih A., ağrı kesici içeren serumu odaya götürdüğünü ve koluna enjekte ettiğini söyledi. Daha sonra yine yoğun bakıma indiğini anlatan doktor Fatih A., Selen'le yine bir telefon görüşmesi olduğunu hatta kendisine "Sana ağrı kesici ilacı verdim. Kayıt açmam lazım" dediğini söyledi.
"AĞRI KESİCİDEN BAŞKA BİR İLAÇ VERMEDİM"
Selen'in kendisine 2-3 gündür uykusuz olduğunu söylediğini öne süren Dr. Fatih A., uyuyakaldıklarını uyandığında Selen'i hareketsiz gördüğünü iddia etti. Selen'in koluna ağrı kesici ilaç dışında hiçbir ilacı enjekte etmediğini söyleyen dr. Fatih A., Selen'in de yoğun bakım hemşiresi olduğunu bu ilaçları nasıl alacağını iyi bildiğini iddia etti.
KAYIP ENJEKTÖR ÇEKMECEDEN ÇIKTI
Yapılan çalışmada, kayıp olduğu belirtilen enjektör odanın çekmecesinde bulundu. Enjektör incelenmek üzere el konuldu. Hayatını kaybeden Selen Bilgin'in koluna enjekte edildiği ilacın ampulü Dr. Fatih A.'nın cebinde çıkmıştı.
Enjektör üzerinde de parmak izi çalışması yapılacağı belirtildi. Selen Bilgin'in ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda hazırlayacağı otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan hayatını kaybeden Selen Bilgin'in hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı.