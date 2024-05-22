Çanakkale’de motosikletten düşen 15 yaşındaki Ege Zengin hayatını kaybetti

Ege Zengin

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ege Zengin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetii. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.