Son dakika: Kendisine zarar verdiği için tahliyesi istenmişti! Dilan Polat Adli Tıp Kurumu’na götürüldü!

BAŞSAVCILIKTAN SEVK EDİLSİN KARARI ÇIKTI Ancak Dilan Polat cephesinden yeni bir tahliye talebi daha geldi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Ardından bu karar cezaevine gönderildi. Savcılık ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği belirtildi.

ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ: 1,5 SAAT İÇERİDE KALDI Başsavcılığın bu kararının ardından Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın dün sabah saat 10.00 gibi cezaevindan jandarma ekipleri tarafından alınarak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

POLAT, YAKLAŞIK 1.5 SAAT İÇERİDE KALDI Polat'ın yaklaşık 2 hafta önce cezaevinden tam donanımlı devlet hastanesine götürüldüğü ve tam muayeneden geçip tahlillerinin yapıldığı öğrenildi.