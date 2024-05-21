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Son dakika: Kendisine zarar verdiği için tahliyesi istenmişti! Dilan Polat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü!

Son dakika haberleri... Kara para aklama suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kendisine zarar verdği gerekçesiyle tahliyesi talep edilmişti. Polat, geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İçeride bir buçuk saat kalan Polat hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilecek rapor, tahliye edilip edilmeyeceğini belirleyecek.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 10:29 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 10:35
Son dakika: Kendisine zarar verdiği için tahliyesi istenmişti! Dilan Polat Adli Tıp Kurumu’na götürüldü!

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Polat'ın, cezaevinde sinir krizi geçirdiği ve kendini yaraladığı öne sürüldü.

Vücudunda kesik ve morluklar oluştuğu iddia edilen Dilan Polat hakkında, avukatı tarafından cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunulmuştu.

Bu başvurunun ardından Polat'ın tahliye talebi reddedilmiş ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

BAŞSAVCILIKTAN SEVK EDİLSİN KARARI ÇIKTI

Ancak Dilan Polat cephesinden yeni bir tahliye talebi daha geldi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Ardından bu karar cezaevine gönderildi.

Savcılık ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği belirtildi.

ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ: 1,5 SAAT İÇERİDE KALDI

Başsavcılığın bu kararının ardından Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın dün sabah saat 10.00 gibi cezaevindan jandarma ekipleri tarafından alınarak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

POLAT, YAKLAŞIK 1.5 SAAT İÇERİDE KALDI

Polat'ın yaklaşık 2 hafta önce cezaevinden tam donanımlı devlet hastanesine götürüldüğü ve tam muayeneden geçip tahlillerinin yapıldığı öğrenildi.

GELEN RAPORA GÖRE DURUMU NETLEŞECEK

Adli Tıp Kurumu'ndaki heyetin de bu raporlara baktığı daha sonra da kendilerinin muayene ettiği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerin ardından Dilan Polat yeniden cezaevine götürüldü.

Adlı Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak rapor soruşturma dosyasına gönderilecek.

Gönderilecek rapora göre, Dilan Polat'ın sağlık sorunlarından dolayı tahliye edilip edilmeyeceği de belirlenecek.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım 2023 günü tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti.

6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil birçok soruşturma başlatılmıştı.

19 Nisan tarihinde Polat ailesine yönelik açılan ilk soruşturma olan, kara para aklama soruşturması kapsamında vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

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