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Tarım ve Orman Bakanlığı, kurbanlık hayvanların sevkinde uyulacak kuralları belirledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi artması beklenen kurbanlık hayvan sevklerinin, hayvan refahının gözetilip bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemler alınarak yapılması için uyulacak kuralları belirledi. Hayvan refahının sağlanması için nakil vasıtalarına aşırı hayvan yüklenemeyecek, hayvanların nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı ve ızdırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtalarıyla sevklerine izin verilmeyecek. Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri yapılacak, sağlıklı olduğu tespit edilen hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakle izin verilecek. Öte yandan Trakya bölgesinin şap hastalığından arınmışlık statüsünün devamı açısından, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda belirlenmiş hayvan satış ve kesim yerleri hariç, bu bölgeye şap ve koyun-keçi vebası hastalığına duyarlı hayvan sevklerine Kurban Bayramı döneminde de izin verilmeyecek.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 11:01 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 11:16
Tarım ve Orman Bakanlığı, kurbanlık hayvanların sevkinde uyulacak kuralları belirledi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi artması beklenen kurbanlık hayvan sevklerinin, hayvan refahının gözetilip bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemler alınarak yapılması için uyulacak kuralları belirledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla buna yönelik hazırlıklara başlandı.

Bu süreçte ülke içinde hayvan hareketlerinde artış olması beklenirken, Bakanlık, kurbanlık hayvan sevklerinin, hayvan refahının gözetilip bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemler alınarak yapılması için uyulacak kuralları tespit etti.

Bakanlık, ayrıca ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara da bildirimde bulundu.

Bu kapsamda, kaçak hayvan hareketlerinin engellenmesine yönelik, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde kurbanlık hayvan sevkinin yoğun olduğu yol güzergahlarında kontrol ve denetimler artırıldı.

KESİLMELERİNE İZİN VERİLMEYECEK
Menşelerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, küpesiz, pasaport ya da nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine izin verilmeyecek.

Kurbanlık hayvanların taşınmasında kullanılacak araçlar, nakil öncesi ve sonrasında il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerince temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

Hayvan refahının sağlanması için nakil vasıtalarına aşırı hayvan yüklenemeyecek, hayvanların nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı ve ızdırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtalarıyla sevklerine izin verilmeyecek.

DENİZ VE KARADAN DENETİMLER ARTIRILDI
Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri yapılacak. Sağlıklı olduğu tespit edilen hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakle izin verilecek. Veteriner sağlık raporu olmadan iller arası kurbanlık nakleden hayvan ve araç sahiplerine ilgili mevzuat uyarınca işlem uygulanacak.

Kurbanlıklar, özellikle hastalığın görüldüğü bölgelerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının taşıyıcısı keneler yönünden detaylı şekilde muayene edilip gerekli tedbirler alındıktan sonra sevk edilecek.

Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanlar, hayvan pazarı ve canlı hayvan borsasının yanı sıra kurban hizmetleri komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılabilecek. Önceden belirlenen yerlerin dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecek.

Trakya bölgesinin şap hastalığından arınmışlık statüsünün devamı açısından, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda belirlenmiş hayvan satış ve kesim yerleri hariç, bu bölgeye şap ve koyun-keçi vebası hastalığına duyarlı hayvan sevklerine Kurban Bayramı döneminde de izin verilmeyecek.

Bu çerçevede İstanbul başta olmak üzere bölgeye giriş ve geçiş yolları üzerindeki köprüler, feribot ve diğer deniz nakil araçlarının faaliyet gösterdiği iskeleler ile balıkçı barınakları dahil tüm noktalarda deniz ve karadan denetimler artırıldı.

Gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurbanlık hayvan satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesimlerine izin verilmeyecek.

Ayrıca, kurbanlık hayvan satış yerlerinde bulaşıcı ve salgın hastalık ya da sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görüldüğünde, ilgili ve yetkili kişiler tarafından bölgenin mülki idare amiri veya tarım ve orman il-ilçe müdürlüklerine bildirilmesi gerekecek.

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