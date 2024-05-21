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Bursa'da kan donduran olay! Taksi şoförü Yunus Emre Yüksel aracına aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklandı

Bursa'da taksiye müşteri olarak binen 19 yaşındaki şüpheli, taksi şoförü Yunus Emre Yüksel'i 20 yerinden bıçaklayarak gasp etti. Yüksel olayın ardından Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaçan şüphelinin ise devamlı müşteri olduğu iddia edilirken, taksi durağına gidip şüpheli tavırlar sergilemesi nedeniyle taksiciler durumu ekiplere bildirdi. Şüpheli, kısa sürede jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Diğer yandan 30 yaşındaki genç taksicinin 20 gün önce baba olduğu ve 1 kız çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 01:47 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 01:47

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Bursa'da taksi şoförü Yunus Emre Yüksel (35), aracına müşteri olarak aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklanarak gasp edildi. Yüksel, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Talha Sevinç ise polis tarafından yakalandı. Şüphelinin devamlı müşteri olduğu iddia ediliyor.

Dehşet! Taksi şoförünü 20 yerinden bıçaklandı

Olay, saat 20.00 sıralarında Mudanya ilçesi Çepni köyünde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Yunus Emre Yüksel (35), Mudanya ilçesinde 16 T 4225 plakalı aracıyla Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı.

20 BIÇAK DARBESİ

Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi. Burada bıçağa sarılan 19 yaşındaki saldırgan, taksi şoförü Yüksel'i sırtından ve kolundan 20 bıçak darbesiyle yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Bıçaklı saldırı olayından sonra olay yerinden kaçan 19 yaşındaki şüpheli Talha Sevinç, Yenişehir ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli Sevinç'in ilçe merkezinde bulunan taksi durağına giderek konaklamak için pansiyon sorduğu ve durumdan şüphelenen taksicilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandığı öğrenildi. Jandarma merkezine götürülen şüpheli Talha Sevinç'in işlemleri sürüyor.


YAKLAŞIK 400 TAKSİCİ MESLEKTAŞI İÇİN KONVOY OLUŞTURDU

Öte yandan, Yunus Yüksel için Bursa'da görev yapan yaklaşık 400 taksici meslektaşı için metrelerce konvoy oluşturdu. Araçlarına bayrak asan taksicilerin Uluyol Caddesi'nde başlayan konvoyu, Kent Meydanı, Fomara Meydanı, Heykel Sönmez Caddesi ve ardından yine Uluyol Caddesi'nde son buldu.

'ARAÇLARIMIZA KAMERA TAKILDIĞINDA DAHA GÜVENLİ OLACAK'

Birçok takside güvenlik kamerası olmadığından güvenlik sorunu yaşadıklarını belirten Bursa Şoförler Odası Başkanı Ahmet Çakır, "Kısa sürede araçlarımıza kamera takılması işlemini netleştirdikten sonra güvenliğimiz daha güzel olacak. Taksilerimiz, bizim evimizdir. Bu olay bugün Bursa'da yaşanıyor, yarın farklı bir ilde yaşanacak. Araçlarımıza takılan kameralar valilik, emniyet gözleminde olacağı için daha rahat hareket edeceğiz. Bugün, hastanede yaralı olarak yatan arkadaşımıza Allah acil şifalar versin" dedi.

20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU
Diğer yandan 30 yaşındaki genç taksicinin 20 gün önce baba olduğu ve 1 kız çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.

'KABİNLİ TAKSİ ARAÇLARI İSTİYORUZ'

22 yıldır geceleri taksicilik yaptığını ve Türkiye'ye kabinli araçların gelmesi gerektiğini söyleyen Sadri Kartepe, ''22 yıldır gece takside çalışıyorum. Dünyanın gelişmiş birçok ülkelerinde, birçok örneği olan taksici ve vatandaşı önemseyen kaliteli hizmet vermemizi sağlayacak olan üretilmiş güvenlik kabinli araçların üretilmesi veya ithal edilmesi için yetkili merceklerle görüşülmesini istiyoruz. Bu tarz, toplumu derinden yaralayan ve bizleri üzen olayların son bulması gerekmektedir" diye konuştu.

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