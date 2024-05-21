Bursa'da kan donduran olay! Taksi şoförü Yunus Emre Yüksel aracına aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklandı

Bursa'da taksi şoförü Yunus Emre Yüksel (35), aracına müşteri olarak aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklanarak gasp edildi. Yüksel, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Talha Sevinç ise polis tarafından yakalandı. Şüphelinin devamlı müşteri olduğu iddia ediliyor.

Olay, saat 20.00 sıralarında Mudanya ilçesi Çepni köyünde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Yunus Emre Yüksel (35), Mudanya ilçesinde 16 T 4225 plakalı aracıyla Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı.