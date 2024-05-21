Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Okan Öztürk idaresindeki yolcu otobüsü ile sürücüsü henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü kamyonet çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.