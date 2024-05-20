Tokat’ta 5 jandarmanın yaralandığı patlamanın altından kıskançlık çıktı! El yapımı patlayıcı ile...

Olayda Sefa Can Karaçoban ve babası Ahmet Karaçoban (63), ile askerler Muhammed Avcı (25), Mustafa Evkay (32), Burak Muslurget (30), Alperen Songül (28) ve Sezer Ertürk (28) ağır yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırılırken, soruşturma başlatan Jandarma ekipleri olayla ilgili İsmail G. ve arkadaşı Turgay Ö.'yü Samsun'da gözaltına aldı.

İddiaya göre Samsun'da otel işleten İsmail G. şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce eşi F.G.'den ayrıldı. Genç kadın, baba ocağı olan Tokat'ın Erbaa İlçesi'ne döndü.

İddiaya göre güvenlik görevlisi olarak çalışan Sefa Can Karaçoban ile F.G. isimli kadın arasında geçtiğimiz yıl yakınlaşma başladı. Bunu öğrenen İsmail G. eski eşine ve erkek arkadaşına husumet beslemeye başladı.