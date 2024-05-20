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Tokat'ta 5 jandarmanın yaralandığı patlamanın altından kıskançlık çıktı! El yapımı patlayıcı ile...

Tokat’taki 5’i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamanın ardından kıskançlık ve intikam çıktı. İsmail G., eski eşiyle yakınlaşan Sefa Can Karaçoban için bombalı düzenek hazırlayarak bir sandığa yerleştirdiği, Karaçoban’ı arayıp "Sana güzel bir çeyiz sandığı hazırladım, bağ evine bıraktım" dediği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 10:11 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 10:25
Tokat’ta 5 jandarmanın yaralandığı patlamanın altından kıskançlık çıktı! El yapımı patlayıcı ile...

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Olay önceki akşam saat 21.30 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi.

Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban (29), bağ evlerinin bahçesinde kendilerine ait olmayan bir sandık bulunduğunu belirterek, jandarmaya ihbarda bulundu.

Bölgeye jandarma ekipleri giderken, içinde piknik tüpüne bağlı el yapımı patlayıcı olan sandık büyük bir gürültü ile patladı.

Olayda Sefa Can Karaçoban ve babası Ahmet Karaçoban (63), ile askerler Muhammed Avcı (25), Mustafa Evkay (32), Burak Muslurget (30), Alperen Songül (28) ve Sezer Ertürk (28) ağır yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırılırken, soruşturma başlatan Jandarma ekipleri olayla ilgili İsmail G. ve arkadaşı Turgay Ö.'yü Samsun'da gözaltına aldı.

İddiaya göre Samsun'da otel işleten İsmail G. şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce eşi F.G.'den ayrıldı. Genç kadın, baba ocağı olan Tokat'ın Erbaa İlçesi'ne döndü.

İSMAİL G.

İddiaya göre güvenlik görevlisi olarak çalışan Sefa Can Karaçoban ile F.G. isimli kadın arasında geçtiğimiz yıl yakınlaşma başladı. Bunu öğrenen İsmail G. eski eşine ve erkek arkadaşına husumet beslemeye başladı.

İsmail G. önceki gün Samsun'da bir arkadaşıyla bombalı düzenek hazırlayarak Tokat'ın Erbaa ilçesine geldi.

SAFE KARAÇOBAN

"SANA ÇEYİZ SANDIĞI HAZIRLADIM"
Bir sandığa yerleştirdiği bombayı Sefa Can Karaçoban'ın (29) babasına ait bağ evinin önüne bırakan İsmail G. ve arkadaşı ormana saklanarak Sefa Can Karaçoban'a telefon açtı.

Sefa Can Karaçoban'a "Sana güzel bir çeyiz sandığı hazırladım, bağ evine bıraktım" diyen İsmail G. telefonu kapattı.

Sefa Can Karaçoban ve babası bağ evine doğru yola çıkarken, yolda uygulama yapan Jandarma ekibini görüp, yardım istedi.

Bağ evinde çeyiz sandığı açıldığı sırada korkunç patlama meydana geldi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Durumu ağır olan 2 yaralımız Tokat Devlet Hastanesi'nde. Bir personelimiz diz kapağı altından ampute edildi" dedi.

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