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İstanbul'da yine trafik çilesi | YOL DURUMU

İstanbul'un trafik çilesi bitmiyır. Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 70'e çıkarken Avrupa Yakası'nda yüzde 60'larda ölçüldü. İşte İstanbul yol durumu...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 09:11 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 09:30
İstanbul’da yine trafik çilesi | YOL DURUMU

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İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Beylikdüzü'nde başlayan trafik yoğunluğu yer yer akıcı olarak Zincirlikuyu mevkisine kadar devam etti.

D-100 Çobançeşme kavşağı-Mahmutbey kavşağı arası her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, Nurtepe viyadüğünün Okmeydanı-Hasdal kavşağı yönü ile TEM Otoyolu Hasdal kavşağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik ağır seyretti. Otoyolun Bağcılar Yüzyıl mevkisinde de her iki yönde araçlar yavaş ilerledi.

TEM Otoyolu'nda Ispartakule'den başlayan araç yoğunluğu Mahmutbey'e kadar sürdü.

Sahil yolunda Beşiktaş-Ortaköy arasında çift yönlü bölgesel yoğunluk yaşandı.

ANADOLU YAKASINDAKİ YOĞUNLUK
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'na geçişlerinde yoğunluk dikkati çekti.

D-100 kara yolu Pendik, Kartal, Maltepe ile Göztepe-Bostancı arası ile Avrasya Tüneli girişine kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik adım adım ilerledi.

Kozyatağı kavşağından başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam etti.

Sancaktepe-Ataşehir ile Şile Otoyolu'nda Altunizade ve Ümraniye arasında da araçlar trafikte ağır seyretti.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.30 civarında Anadolu Yakası'nda yüzde 70'e çıkarken Avrupa Yakası'nda yüzde 60'larda ölçüldü.

Saat 9.10'da İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldüSaat 9.10'da İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü

Kent genelinde bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular yoğunluk oluşturdu.

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