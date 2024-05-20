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9 ilde operasyon! Müstehcen fotoğraf gönderip kız çocuklarına ait olduğu tehdidiyle 609 bin TL dolandırdılar

Son dakika haberleri... Bursa merkezli 9 ilde sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilere müstehcen fotoğraflar gönderip, sonrasında bunların reşit olmayan kızlarına ait olduğunu söyleyerek tehdit ettikleri 4 kişiyi yaklaşık 609 bin lira dolandırdığı saptanan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 12:36 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 12:36
9 ilde operasyon! Müstehcen fotoğraf gönderip kız çocuklarına ait olduğu tehdidiyle 609 bin TL dolandırdılar

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler şebekenin sosyal medya üzerinden oluşturduğu sahte kadın profilleriyle tanıştığı C.Y. (61), A.T. (25), Y.A. (36) ve M.U. (40) ile sohbet edip, bir süre sonra konuyu cinselliğe getirdiği ve çıplak fotoğraflarını gönderdiğini belirledi.

Daha sonra şebeke üyelerinden bir kişinin, fotoğraftaki kızın babası olduğunu iddia ederek, "Kızım reşit değil, sana cinsel istismar nedeniyle dava açacağım" diyerek tehdit ettiği saptandı. Ardından kendini ailenin avukatı, uzlaşmacı veya savcı olarak tanıtan başka bir şebeke üyesinin ise "Dosyanızı dava açılmadan kapatabiliriz. Parayı gönderirseniz aileyle de anlaşmanızı sağlayacağım" ile "Babası durumu öğrenince kızını darbetti, hastane masrafları ve uzlaşma parası ile davayı kapatalım" diyerek, çeşitli miktarlarda para aldığı belirtildi. Şebekenin bu yöntemle 4 kişiyi yaklaşık 609 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gemlik Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon için harekete geçen ekipler, 17 Mayıs'ta Bursa merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari ve Antalya'da belirlenen 11 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda şebeke üyeleri S.K. (26), H.Ö. (22), M.K. (25), B.K. (20), E.S.C. (22), E.K. (21), A.N. (22), A.K. (26) ve Y.B. (19) yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 14 adet cep telefonu ve sim kart, 44 adet banka kartı, hafıza kartları ile 1 adet silah şarjörü ve 11 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

ŞÜPHELİNİN BANKADA İŞLEM YAPTIĞI ANLAR KAMERADA
Öte yandan şüphelilerden A.N.'nin şantaj yoluyla gönderilen parayı bankadan çektiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bankada işlem yaptığı ve ardından çıktığı görülüyor. Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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