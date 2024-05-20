9 ilde operasyon! Müstehcen fotoğraf gönderip kız çocuklarına ait olduğu tehdidiyle 609 bin TL dolandırdılar

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler şebekenin sosyal medya üzerinden oluşturduğu sahte kadın profilleriyle tanıştığı C.Y. (61), A.T. (25), Y.A. (36) ve M.U. (40) ile sohbet edip, bir süre sonra konuyu cinselliğe getirdiği ve çıplak fotoğraflarını gönderdiğini belirledi.

Daha sonra şebeke üyelerinden bir kişinin, fotoğraftaki kızın babası olduğunu iddia ederek, "Kızım reşit değil, sana cinsel istismar nedeniyle dava açacağım" diyerek tehdit ettiği saptandı. Ardından kendini ailenin avukatı, uzlaşmacı veya savcı olarak tanıtan başka bir şebeke üyesinin ise "Dosyanızı dava açılmadan kapatabiliriz. Parayı gönderirseniz aileyle de anlaşmanızı sağlayacağım" ile "Babası durumu öğrenince kızını darbetti, hastane masrafları ve uzlaşma parası ile davayı kapatalım" diyerek, çeşitli miktarlarda para aldığı belirtildi. Şebekenin bu yöntemle 4 kişiyi yaklaşık 609 bin lira dolandırdığı tespit edildi.