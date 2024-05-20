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4/4 ceza indirimi son dakika gelecek mi? 👨🏻‍⚖️9. YARGI PAKETİ TASLAĞI MADDELERİ İÇERİĞİ 2024! 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. Yargı Paketi'nde sona yaklaşıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir süre önce kabul edilen 8. Yargı Paketi'nin ardından yeni paket hazırlıklarının sürdüğünü ve önemli düzenlemelerin yolda olduğunu duyurdu. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi ve içeriğinde hangi değişiklikler yer alacak?

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 11:57 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 11:58
4/4 ceza indirimi son dakika gelecek mi? 👨🏻‍⚖️9. YARGI PAKETİ TASLAĞI MADDELERİ İÇERİĞİ 2024! 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

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Türkiye'de yargı sistemini daha etkin ve adil hale getirmek amacıyla hazırlanan 9. Yargı Paketi için çalışmalar hızla devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin hazırlık sürecinde sona yaklaşıldığını ve yeni düzenlemelerin yakında yürürlüğe gireceğini belirtti. Bu önemli paket, cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı ve adalet sisteminde önemli iyileştirmeler yapmayı hedefliyor.

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, MECLİS'E GELDİ Mİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nde gelinen noktaya dair şu ifadelere yer verdi: "22 yıldan bu yana temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Tabii bu yenileme sürecinde uyum sağlama sürecinde yine birçok değişikliği hayata geçirdik yargı paketleriyle. Şimdi önümüzde bir yargı paketinin daha hazırlıkları yapılıyor. 9'uncu yargı paketi taslağımızı meclisimizin takdirlerine sunacağız. Burada uygulamadan gelen, uygulamadaki aksaklıkları ortadan kaldırmaya yönelik önemli yine tekliflerimiz olacak taslakta. Milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Bu nedenle mevzuatın iyileştirilmesi, geliştirilmesi çünkü sürekli teknolojinin iş hayatının, ticari hayatın çeşitlenmesi, bilişim sektörü, tüm bunlar yeni değişiklikler gerektiriyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde ilerlememiz lazım.''



Meclis, içtüzüğe göre normal şartlarda 1 Temmuz günü tatile giriyor olacak. Ancak görüşmelere göre tatil tarihi ertelenebilir.

YENİ YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Bakan Tunç, 9. Yargı Paketi'nde noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer alacağını ifade etmişti.



Denetimli serbestliğin cezayla orantılı hale getirilmesi öngörülüyor. Ceza indirimine dair düzenleme olup olmadığı konusunda detay bulunmuyor.

Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.

Soyadı düzenlemesi yapılacak. Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.



İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek. Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.

Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.



Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

4/4 ceza indirimi son dakika gelecek mi?

Henüz maddeler netleşmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

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