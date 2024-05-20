4/4 ceza indirimi son dakika gelecek mi? 👨🏻‍⚖️9. YARGI PAKETİ TASLAĞI MADDELERİ İÇERİĞİ 2024! 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Türkiye'de yargı sistemini daha etkin ve adil hale getirmek amacıyla hazırlanan 9. Yargı Paketi için çalışmalar hızla devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin hazırlık sürecinde sona yaklaşıldığını ve yeni düzenlemelerin yakında yürürlüğe gireceğini belirtti. Bu önemli paket, cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı ve adalet sisteminde önemli iyileştirmeler yapmayı hedefliyor.

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, MECLİS'E GELDİ Mİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nde gelinen noktaya dair şu ifadelere yer verdi: "22 yıldan bu yana temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Tabii bu yenileme sürecinde uyum sağlama sürecinde yine birçok değişikliği hayata geçirdik yargı paketleriyle. Şimdi önümüzde bir yargı paketinin daha hazırlıkları yapılıyor. 9'uncu yargı paketi taslağımızı meclisimizin takdirlerine sunacağız. Burada uygulamadan gelen, uygulamadaki aksaklıkları ortadan kaldırmaya yönelik önemli yine tekliflerimiz olacak taslakta. Milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Bu nedenle mevzuatın iyileştirilmesi, geliştirilmesi çünkü sürekli teknolojinin iş hayatının, ticari hayatın çeşitlenmesi, bilişim sektörü, tüm bunlar yeni değişiklikler gerektiriyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde ilerlememiz lazım.''