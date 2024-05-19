Son dakika: TEM’de zincirleme kaza

"BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİK"

Kazaya karışan Mevlüt Öztabur, "Ben Sultangazi yönüne doğru orta şeritte ilerliyordum. Araç arkadan çok şiddetli bir şekilde bana vurdu. Benim aracım savruldu ve başka bir araç tekrar bana yandan vurdu. 300-400 metre savrulduk en son bariyerlere çarparak durduk. Bana vuran arkadaş 1.20 alkollü. Araçta ben ve eşimle arkadaşımız vardı. Emniyet kemerimiz takılıydı, ufak tefek sıyrıklarımız var" diye konuştu.

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