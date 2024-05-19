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19 Mayıs'a özel Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Hürjet gösterisi saat kaçta? Nereden izlenecek? 19 Mayıs savaş gemileri ziyaret saatleri 2024!

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ülke genelinde bir dizi özel etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Bu anlamlı gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı tarih olarak büyük bir öneme sahip. Gençlere ve spora adanan bu bayram, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 09:14 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 09:14
19 Mayıs’a özel Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Hürjet gösterisi saat kaçta? Nereden izlenecek? 19 Mayıs savaş gemileri ziyaret saatleri 2024!

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Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, bu anlamlı günün ülke genelinde coşku ve gururla kutlanması için planlanan etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Bakanlık, basın toplantısında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarını anma programlarını ve gençlik etkinliklerini detaylandırdı.

Kutlamalar, Deniz Kuvvetleri'nin organizasyonuyla gerçekleşecek özel bir etkinliği de içeriyor. Toplamda 43 savaş gemisi, 27 farklı limanda halkın ziyaretine açılacak.

Bu özel günlerde vatandaşlar, denizcilik tarihimize tanıklık etme fırsatı bulacaklar.

19 Mayıs'ta ise Samsun semaları, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün nefes kesen gösterileriyle renklenecek. Ayrıca, Mehteran Birliği Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan konserle tarihi melodiler gün boyu yankılanacak.

19 MAYIS SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

Etkinlikler kapsamında ilk olarak 15.30'da Sahil Güvenlik helikopter gösterileri gerçekleştirilecek.

SOLOTÜRK'Ün 19 Mayıs özel gösteri uçuşu 19 Mayıs 2024 Pazar günü saat 16:30'da Doğu Park, Samsun'da gerçekleştirilecek.

Türk Yıldızları ve Solo Türk uçak gösterilerine yerli ve milli uçak olan Hürjet de eşlik edecek.

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