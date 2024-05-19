19 Mayıs’a özel Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Hürjet gösterisi saat kaçta? Nereden izlenecek? 19 Mayıs savaş gemileri ziyaret saatleri 2024!

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, bu anlamlı günün ülke genelinde coşku ve gururla kutlanması için planlanan etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi verildi.
Bakanlık, basın toplantısında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarını anma programlarını ve gençlik etkinliklerini detaylandırdı.
Kutlamalar, Deniz Kuvvetleri'nin organizasyonuyla gerçekleşecek özel bir etkinliği de içeriyor. Toplamda 43 savaş gemisi, 27 farklı limanda halkın ziyaretine açılacak.