19 Mayıs’a özel Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Hürjet gösterisi saat kaçta? Nereden izlenecek? 19 Mayıs savaş gemileri ziyaret saatleri 2024!

19 Mayıs'ta ise Samsun semaları, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün nefes kesen gösterileriyle renklenecek. Ayrıca, Mehteran Birliği Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan konserle tarihi melodiler gün boyu yankılanacak.