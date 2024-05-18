Meğer en çok o hastalık nedeniyle... Osmanlı padişahlarının ölüm sebepleri bakın neymiş!

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Osmanlı İmparatorluğu, sadece fetihleri ve idari yapılarıyla değil, padişahlarının gizemli ölüm sebepleriyle de tarihin merak konularından biridir. Yakın tarihli araştırmalar, bu ölüm nedenlerini daha net bir şekilde ortaya koymaktadır. Gut, nikris ve verem gibi hastalıklar, padişahların yaşamını sonlandıran başlıca sebepler arasında gösteriliyor.

Gut ve Nikris: Kral Hastalığı ve Asil Kanın Laneti

Osmanlı tarihinde, birçok padişahın gut hastalığından muzdarip olduğu bilinmektedir. Gut, dönemin zengin ve yüksek proteinli diyetlerine bağlı olarak, özellikle Osman Gazi ve II. Bayezid gibi hükümdarları etkisi altına almıştır.