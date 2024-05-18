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Meğer en çok o hastalık nedeniyle... Osmanlı padişahlarının ölüm sebepleri bakın neymiş!

Osmanlı İmparatorluğu, 600 yılı aşkın bir süre boyunca dünya tarihine damga vurmuş, geniş toprakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bir imparatorluk olarak bilinir. Bu dev imparatorluğun yönetiminde bulunan padişahlar, hem siyasi hem de askeri anlamda büyük sorumluluklar üstlenmişlerdir. Ancak, padişahların çoğunun çeşitli hastalıklar sebebiyle hayatlarını kaybettikleri uzun yıllardır bilinen bir gerçektir. Yeni yapılan araştırmalar, Osmanlı padişahlarının ölüm nedenlerine dair daha detaylı ve aydınlatıcı bilgiler sunarak, tarihimizin bu önemli figürlerinin yaşamlarına dair yeni perspektifler kazandırmaktadır.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 09:46 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 09:46
Meğer en çok o hastalık nedeniyle... Osmanlı padişahlarının ölüm sebepleri bakın neymiş!

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Osmanlı İmparatorluğu, sadece fetihleri ve idari yapılarıyla değil, padişahlarının gizemli ölüm sebepleriyle de tarihin merak konularından biridir. Yakın tarihli araştırmalar, bu ölüm nedenlerini daha net bir şekilde ortaya koymaktadır. Gut, nikris ve verem gibi hastalıklar, padişahların yaşamını sonlandıran başlıca sebepler arasında gösteriliyor.

Gut ve Nikris: Kral Hastalığı ve Asil Kanın Laneti
Osmanlı tarihinde, birçok padişahın gut hastalığından muzdarip olduğu bilinmektedir. Gut, dönemin zengin ve yüksek proteinli diyetlerine bağlı olarak, özellikle Osman Gazi ve II. Bayezid gibi hükümdarları etkisi altına almıştır.

Nikris hastalığı ise, Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmet gibi isimlerin yaşamını zorlaştıran başka bir metabolik rahatsızlıktır.

İşte Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri detaylı olarak sıralanmış şekilde:

Osman Gazi: Gut veya kalp yetmezliği
Orhan Gazi: Felç sonucu
I. Murad (Hüdavendigar): Savaş meydanında şehit edilmiş
Yıldırım Bayezid: Sıtma ve çeşitli hastalıklar, zehirle intihar iddiası da mevcut
I. Mehmet (Çelebi Mehmet): Savaşta aldığı yaralar ve sonrasındaki hastalıklar
II. Murad: Hastalık sonucu


Fatih Sultan Mehmet: Nikris hastalığı, zehirlenme iddiası da var
II. Bayezid: Gut hastalığı veya büyük üzüntü
Yavuz Sultan Selim: Sırtındaki çıban nedeniyle
Kanuni Sultan Süleyman: Nikris, dizanteri veya romatizma
II. Selim (Sarı Selim): Doğal sebepler
III. Murad: Ani geçirdiği bir felç


III. Mehmet: Mide rahatsızlığı veya kalp krizi
I. Ahmed: Tifüs hastalığından
I. Mustafa: Sinir hastalığından
Genç Osman (II. Osman): Yedikule Zindanları'nda öldürüldü
IV. Murad: Sıtma sonucu
İbrahim: İdam edildiği veya hastalıktan öldüğü söylenir
IV. Mehmet (Avcı Mehmet): Zatürre sonucu
II. Süleyman: İstiska hastalığından
II. Mustafa: Tahttan indirildikten sonra ölüm
III. Ahmet: Ölüm nedeni belirsiz
I. Mahmud: Hastalık nedeniyle; net bir sebep yok
III. Osman: Mide rahatsızlığı ve uylukta ur, ameliyat sonrası ölüm
III. Mustafa: Savaşın getirdiği üzüntü nedeniyle
I. Abdülhamid: Aniden gelen bir felç sonucu
III. Selim: Tahttan indirilmesinin ardından öldürüldü


IV. Mustafa: Boğdurularak öldürüldü
II. Mahmut: Verem hastalığından
Abdülmecid: Verem hastalığından
Abdülaziz: Bilekleri kesilmiş; intihar veya cinayet iddiası
V. Murat: Şeker hastalığından
II. Abdülhamid: Kalp yetmezliği nedeniyle
V. Mehmet (Reşad): Şeker hastalığı ve prostat ameliyatı sonrası
VI. Mehmet (Vahdettin): Tüberküloz nedeniyle

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