Zeytinburnu’nda pompalı maganda: O anlar kamerada

İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişi pompalı tüfekle camdan havaya ateş açtı.

PENCEREDEN ATEŞ AÇTI

Olay, Zeytinburnu ilçesi Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş etti.