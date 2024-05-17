Alacak verecek kavgası: Başına keserle vurdu | O anlar kamerada

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi alacaklısına keserle saldırdı.
Samet Can, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Mert Torun'un Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yürüdüğünü gördü.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi alacaklısına keserle saldırdı.
Samet Can, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Mert Torun'un Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yürüdüğünü gördü.
KESERLE SALDIRDI
Koşarak Mert Torun'a saldıran Samet Can, keserle önce başına, yere düşmesinden sonra da bacaklarına vurdu.
Araya giren kişiler tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan Samet Can, yeniden gelerek keserle Mert Torun'a vurmaya devam etti.
AĞIR YARALI
Ağır yaralanan ve ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert Torun, buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan Samet Can'nin keserle Mert Torun'a saldırdığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olayın ardından kaçan Samet Can ile olayda kendisine yardım eden Bekir Yıldırım, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
TUTUKLANDILAR
Mert Torun'un başına keserle vurarak yaralayan Bekir Yıldırım ile Samet Can, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel T tipi Cezaevine gönderildi.