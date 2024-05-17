SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Turkuvaz Medya genç yeteneklerle bir araya geldi

İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt Kampüsü’nde düzenlenen kariyer günleri etkinliğine Turkuvaz Medya’da katıldı. Etkinlikte Turkuvaz Medya’daki staj ve iş imkanları konusunda gençlere bilgi verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 15:11 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 15:11
Turkuvaz Medya genç yeteneklerle bir araya geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Turkuvaz Medya Grubu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde kariyer şenliklerinde genç yetenekler ile buluştu.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen kariyer günleri etkinliğine gençler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki staj ve iş imkanları ile de bilgi alan genç yetenekler kariyer yolculuklarında yapmaları gerekenler konusunda yeni bilgiler edindi.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafndan düzenlenen Mavi Elma Ödülleri'nde Turkuvaz Medya Grubu yılın en çok kadın istihdamı sağlayan şirket ödülüne layık görülmüştü. Ödülü, törene ekibiyle katılan Turkuvaz İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil almıştı.

"KADINLARA HAK ETTİKLERİ ÇALIŞMA ORTAMINI, İŞ FIRSATLARINI SUNMAYA ÇALIŞTIK"
Törende konuşma yapan Turkuvaz İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil, "Geçen yıl bu kürsüde yılın genç istihdam ödülünü almıştık. Bu yıl aldığımız ödül bizler için çok çok daha anlamlı. Kadınlara Turkuvaz Medya Grubu ailesi olarak hak ettikleri çalışma ortamını iş fırsatlarını sunmaya çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam etmiş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Tarım Ekosistemi Buluşması’nda önemli açıklamalar
FETÖ kumpasın göbeğinde! Ankara Emniyeti’nde ’emniyetsiz’ işler yanıt bekleyen sorular... Kukla, kuklacı ve komplonun kilit aktörleri
Serdar Sertçelik’in kaçış trafiği belli oldu! Ankara’dan Kos’a firarın mimarı ortaya çıktı! Medya bu işin neresinde? Uğur Dündar’ı yazı dizisi ele verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: O hastalar ilaçlarını artık aile hekimlerine yazdırabilecek | Emeklilerle ilgili yeni çalışma
Son dakika: Erkan Yolaç hayata gözlerini yumdu! ’Evet-Hayır’ yetim kaldı... 1960’ta radyo ile başlayan ekranları süsleyen renkli kariyer
Evine baskın yapılmıştı! Şarkıcı Kalben’i arkadaşı ele vermiş! Önce şantaj sonra ihbar: Enstrümanların içerisine uyuşturucu koyuyor
Son dakika: Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı!
Yerli ve milli otomobil TOGG’dan sıfır faizli 12 ay vadeli kredi kampanyası! Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: Son 4 gün!
SSK VE BAĞ-KURLUYA ZAM HESABI | Merkez’in enflasyon anketi hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
Teklif Meclis’te: 10 soruda kripto varlıklarda yeni dönemin şifreleri
Son dakika: Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi sona erdi! Instagram hesabından duyurdu
SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk edildi! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu
Almanya’da viral olan seçim kampanyası! Gençleri toplayıp döner yedirdiler: Avrupa’ya giden yol mideden geçer
MEMURA ‘FARK’LI ZAM! Yüzde 20’lik zamla memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor…
6-8 Ekim olayları davasında 10 yıl sonra karar! Selahattin Demirtaş’a 42 yıl hapis... Ahmet Türk’e 10 Figen Yüksekdağ’a 30 yıl
SON DAKİKA