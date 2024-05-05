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Korkunç cinayetin sır perdesinde inanılmaz detaylar! İstanbul’da İngiliz Katie'i sır ölümü: Seni bugün öldüreceğim son kararım! 3 saat 15 dk…

İstanbul Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmeni olan İngiliz Katie Erorbay'ı öldüren taksi şoförü Mustafa Gülser hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, korkunç cinayetin sır perdesini aralayarak takıntı ve 3 saat 15 dakika detayını belirledi. Genç kadına takıntılı olan adamın cinayetten 3 saat 15 dakika önce, "Seni bugün öldüreceğim, son kararım" diyerek kadına video attığı kaydedildi. Savcılık, "En ufak bir tartışmada insanların öldürülmelerinin bir izahı olamaz" dedi. "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 01:18 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 01:18
Korkunç cinayetin sır perdesinde inanılmaz detaylar! İstanbul’da İngiliz Katie’i sır ölümü: Seni bugün öldüreceğim son kararım! 3 saat 15 dk…

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İstanbul Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan İngiliz Katie Erorbay'ı öldüren taksi şoförü Mustafa Gülser hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, 2024 şubat ayındaki kan donduran cinayette takıntı ve 3 saat 15 dakika detayını belirledi. O detay, kadına takıntılı adamın cinayeti işlemeden '3 saat 15 dakika' önce, "Seni bugün öldüreceğim, son kararım" diyerek kadına gönderdiği videoydu. Delilleri kaydeden savcılık, "Kaldı ki en ufak bir tartışmada insanların öldürülmelerinin bir izahı olamaz" dedi. "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Korkunç cinayet geçtiğimiz şubat ayında Kartal'da yaşandı. 36 yaşındaki Katie Erorbay Kartl'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapıyordu. 41 yaşındaki Mustafa Gülser ise taksi şoförüydü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre bir dönem genç İngilizce öğretmeni Katie Erorbay ile taksi şoförü Mustafa Gülser'in duygusal birlikteliği vardı. Erorbay'ın ilişkiyi bitirmesini hazmedemeyen cani adam, genç öğretmeni takıntı haline getirdi.



Görüşmek için sürekli mesaj atsa da ret cevabı aldı. Bunun üzerine 1 Şubat günü Katie Erorbay'ın çalıştığı okulun önüne gelen adam, Erorbay'ın arkadaşı ile araca bineceği sırada aracın kapısını kapatmasını engelleyerek konuşmaya çalıştı. Savcılık ikilinin arasında 8 dakika süren tartışmanın ardından takıntılı adamın genç kadının şakağına bir el ateş ederek öldürdüğünü belirtti.

"SENİ BUGÜN ÖLDÜRECEĞİM, SON KARARIM"
Kendi kafasına da ateş eden cani, tedavisinin ardından 1 hafta sonra tutuklanmıştı. Katil Gülser'in telefon inceleme kayıtları ise şoke etti. Olaydan 3 saat 15 dakika önce, "Sen hem suçlusun, hem güçlüsün. Yani ben aptalım, ben salağım öylemi hee, ben mi salağım? Sen benim her gün psikolojimle alay ettin, her gün. Seni bugün öldüreceğim, son kararım" şeklinde kendisini videoya çekerek genç kadına gönderdiği ortaya çıktı.


"İNSAN ÖLDÜRMENİN İZAHI OLAMAZ"
Savcılık, zanlının eylemi saatler önce tasarladığını, savunmasının ise suçtan kurtulmaya ve mümkünse haksız tahrik hükümlerinden faydalanmaktan ibaret olduğunu kaydetti.
Şüphelinin ayrılığını hazmedemeyerek olay günü plan yaptığını belirten savcılık, "Sadece konuşmak için giden bir kişinin üzerine silah alması hayatın olağan akışına uygun değil.''



Savcılık ayrıca ''Bilerek, isteyerek ve hedef gözeterek hayati bölgeye öldürmek kastıyla ateş etti. Kaldı ki en ufak bir tartışmada insanların öldürülmelerinin bir izahı olamaz" dedi. "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıl kadar hapsini istedi. Şüpheli önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkacak.

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