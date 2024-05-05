Korkunç cinayetin sır perdesinde inanılmaz detaylar! İstanbul’da İngiliz Katie’i sır ölümü: Seni bugün öldüreceğim son kararım! 3 saat 15 dk…

İstanbul Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan İngiliz Katie Erorbay'ı öldüren taksi şoförü Mustafa Gülser hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, 2024 şubat ayındaki kan donduran cinayette takıntı ve 3 saat 15 dakika detayını belirledi. O detay, kadına takıntılı adamın cinayeti işlemeden '3 saat 15 dakika' önce, "Seni bugün öldüreceğim, son kararım" diyerek kadına gönderdiği videoydu. Delilleri kaydeden savcılık, "Kaldı ki en ufak bir tartışmada insanların öldürülmelerinin bir izahı olamaz" dedi. "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Korkunç cinayet geçtiğimiz şubat ayında Kartal'da yaşandı. 36 yaşındaki Katie Erorbay Kartl'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapıyordu. 41 yaşındaki Mustafa Gülser ise taksi şoförüydü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre bir dönem genç İngilizce öğretmeni Katie Erorbay ile taksi şoförü Mustafa Gülser'in duygusal birlikteliği vardı. Erorbay'ın ilişkiyi bitirmesini hazmedemeyen cani adam, genç öğretmeni takıntı haline getirdi.