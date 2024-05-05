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Aksaray'da yürek sızlatan haber! Katliam gibi olay: Çöken ağıldaki 50 küçükbaş hayvan telef oldu !

Aksaray'da kerpiçten yapılan ahırın, yağış nedeniyle ağırlaşan toprak tavanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 50 küçükbaş hayvan öldü. AFAD, çöken ağılda çalışma yürütüyor. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 01:41 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 01:42
Aksaray’da yürek sızlatan haber! Katliam gibi olay: Çöken ağıldaki 50 küçükbaş hayvan telef oldu !

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Aksaray'da kerpiçten yapılan ahırın, yağış nedeniyle ağırlaşan toprak tavanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 50 küçükbaş hayvan öldü. AFAD, çöken ağılda çalışma yürütüyor.

ÇATI ÇÖKTÜ 50 KOYUN ÖLDÜ

Üzücü olay saat 22.00 sıralarında Merkeze bağlı Yeşilova beldesi Yılanlı mevkisinde Sefer Kertel'e ait ağılda meydana geldi. Ağılın çatısı, yağmur nedeniyle çöktü. Ağılda bulunan 50 koyun telef oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 GÜNDÜR ŞİDDETLİ YAĞIŞ VARDI

Bölgeye incelemelerde bulunmak üzere Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir de geldi. Demir, gazetecilere, bölgede 2 gündür şiddetli yağışların olduğunu söyledi.

AĞILDA TOPLAM 900 KÜÇÜKBAŞ VARDI

Çöken ağılda 7 üreticiye ait toplam 900 küçükbaş bulunduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Ağılın çatısı yağan yağmura dayanamamış ve çökmüş. Ağılın çatısı toprak kaplama olduğu için büyük bir ağırlık yapmış duvarlara. Sonuç olarak da ağıl çökmüş. İhbar üzerine ekipler hızlıca bölgeye intikal etti. Ekipler, buradaki vatandaşlarla ilk etapta 80'e yakın hayvanı ağıldan canlı olarak kurtarmış. Hayvanların çoğu da yıkılma olmadan dışarı kaçmış. Sabah yapılacak hasar tespiti ile net rakamlar belli olur ancak 50 hayvanın telef olduğunu biliyoruz."

AŞIRI YAĞIŞLARDAN ÇÖKTÜ

AFAD İl Müdürü Kadir Çevik de kentteki aşırı yağışlardan ötürü bir ağılın damının çöktüğünü, ekiplerin hızlıca olay yerine geldiğini ifade etti.
Hayvanların büyük kısmının kurtarıldığını anlatan Çevik, "Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. AFAD olarak 2 ekip ve 8 kişiyle burada çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında hayvan kalmadı. Ekipler çöken damı kaldırıyor." diye konuştu.


Üreticilerden Sefer Kertel de bölgeye 2 gündür çok şiddetli yağmur yağdığını ve çatının dayanamayarak çöktüğünü belirtti.

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