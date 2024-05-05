Aksaray’da yürek sızlatan haber! Katliam gibi olay: Çöken ağıldaki 50 küçükbaş hayvan telef oldu !

AŞIRI YAĞIŞLARDAN ÇÖKTÜ

AFAD İl Müdürü Kadir Çevik de kentteki aşırı yağışlardan ötürü bir ağılın damının çöktüğünü, ekiplerin hızlıca olay yerine geldiğini ifade etti.

Hayvanların büyük kısmının kurtarıldığını anlatan Çevik, "Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. AFAD olarak 2 ekip ve 8 kişiyle burada çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında hayvan kalmadı. Ekipler çöken damı kaldırıyor." diye konuştu.



Üreticilerden Sefer Kertel de bölgeye 2 gündür çok şiddetli yağmur yağdığını ve çatının dayanamayarak çöktüğünü belirtti.