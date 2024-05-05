Aksaray’da yürek sızlatan haber! Katliam gibi olay: Çöken ağıldaki 50 küçükbaş hayvan telef oldu !

Aksaray'da kerpiçten yapılan ahırın, yağış nedeniyle ağırlaşan toprak tavanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 50 küçükbaş hayvan öldü. AFAD, çöken ağılda çalışma yürütüyor.
ÇATI ÇÖKTÜ 50 KOYUN ÖLDÜ
Üzücü olay saat 22.00 sıralarında Merkeze bağlı Yeşilova beldesi Yılanlı mevkisinde Sefer Kertel'e ait ağılda meydana geldi. Ağılın çatısı, yağmur nedeniyle çöktü. Ağılda bulunan 50 koyun telef oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 GÜNDÜR ŞİDDETLİ YAĞIŞ VARDI
Bölgeye incelemelerde bulunmak üzere Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir de geldi. Demir, gazetecilere, bölgede 2 gündür şiddetli yağışların olduğunu söyledi.
AĞILDA TOPLAM 900 KÜÇÜKBAŞ VARDI
Çöken ağılda 7 üreticiye ait toplam 900 küçükbaş bulunduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:
"Ağılın çatısı yağan yağmura dayanamamış ve çökmüş. Ağılın çatısı toprak kaplama olduğu için büyük bir ağırlık yapmış duvarlara. Sonuç olarak da ağıl çökmüş. İhbar üzerine ekipler hızlıca bölgeye intikal etti. Ekipler, buradaki vatandaşlarla ilk etapta 80'e yakın hayvanı ağıldan canlı olarak kurtarmış. Hayvanların çoğu da yıkılma olmadan dışarı kaçmış. Sabah yapılacak hasar tespiti ile net rakamlar belli olur ancak 50 hayvanın telef olduğunu biliyoruz."