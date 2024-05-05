Eski ortağına kurşun yağdırdı ardından kendi kafasına sıktı! İstanbul Bayrampaşa’da adeta dehşet yaşandı!

İstanbul Bayrampaşa'da, Hüseyin Çizmeci, tartıştığı eski ortağı Gülay Akça'ya çalıştığı iş yerinde 4 el ateş etti. Polisleri gören Çizmeci, silahıyla kendisini de yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan Çizmeci ve Akça'yı ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışması devam ediyor.

ORTAKLIK 4 GÜN ÖNCE BİTMİŞ

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Sur Sokak üzerinde bulunan çorbacıda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gülay Akça, Gaziosmanpaşa'da Hüseyin Çizmeci ile birlikte işlettikleri çorbacı dükkanından 4 gün önce ortaklığını bitirerek ayrıldı.