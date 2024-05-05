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Eski ortağına kurşun yağdırdı ardından kendi kafasına sıktı! İstanbul Bayrampaşa'da adeta dehşet yaşandı!

İstanbul Bayrampaşa akşam saatlerinde adeta dehşete sahne oldu. Hüseyin Çizmeci, önce eski ortağı Gülay Akça'ya kurşun yağdırdı ardından da kendi kafasına sıktı. Olayda ikisi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 23:40 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 23:42
Eski ortağına kurşun yağdırdı ardından kendi kafasına sıktı! İstanbul Bayrampaşa’da adeta dehşet yaşandı!

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İstanbul Bayrampaşa'da, Hüseyin Çizmeci, tartıştığı eski ortağı Gülay Akça'ya çalıştığı iş yerinde 4 el ateş etti. Polisleri gören Çizmeci, silahıyla kendisini de yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan Çizmeci ve Akça'yı ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışması devam ediyor.

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ORTAKLIK 4 GÜN ÖNCE BİTMİŞ

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Sur Sokak üzerinde bulunan çorbacıda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gülay Akça, Gaziosmanpaşa'da Hüseyin Çizmeci ile birlikte işlettikleri çorbacı dükkanından 4 gün önce ortaklığını bitirerek ayrıldı.

4 EL ATEŞ ETTİ

Çizmeci, bugün akşam saatlerinde, Hüseyin Çizmeci, Gülay Akça'nın çalıştığı dükkâna gelerek tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada saldırgan adam yanında bulunan silahla Gülay Akça'ya 4 el ateş etti.

KENDİ KAFASINA DA SIKTI

Olay sırasında polis ekiplerinin geldiği gören Hüseyin Akça, silahıyla kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı. Olay sonrası ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan iki kişiyi, ambulanslarla hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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