Dünyanın en iyi 100 yemeği belli oldu! 8 Türk yemeği listede! En tepede ise...

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Taste Atlas'ın değerlendirmesi sonuçlandı ve dünyanın en iyi yemekleri belirlendi. Listenin zirvesinde, Brezilya mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan "picanha" bulunuyor. Ancak, dünya çapında en çok beğenilen 100 yemek arasında Türk mutfağından da birçok lezzet yer alıyor. İşte dünyanın en lezzetli yemekleri listesi...

PİCANHA (PİKANYA) NEDİR? Picanha, ilk olarak Brezilya'da popüler hale gelen ve daha sonra Portekiz'de benimsenen bir sığır eti kesimidir. Hayvanın alt kısmındaki biceps femoris kasının son kısmı ve yağ başlığından oluşur. Son yıllarda kesim Latin Amerika'nın çoğunda popüler hale geldi ve barbekü kültüründe lezzetli bir et olarak ün kazandı.