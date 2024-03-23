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Dünyanın en iyi 100 yemeği belli oldu! 8 Türk yemeği listede! En tepede ise...

Taste Atlas'ın değerlendirmesi, Türk mutfağının dünya genelindeki önemini ve zengin lezzet çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Taste Atlas'ın 2023 yılı değerlendirmesi sonuçlandı ve dünyanın en iyi yemekleri belirlendi. Listenin zirvesinde Brezilya mutfağından "picanha" yer alırken, Türkiye'den de çeşitli lezzetler listeye girmeyi başardı.

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 09:28 Güncelleme 23 Mart 2024, 09:28
Dünyanın en iyi 100 yemeği belli oldu! 8 Türk yemeği listede! En tepede ise...

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Taste Atlas'ın değerlendirmesi sonuçlandı ve dünyanın en iyi yemekleri belirlendi. Listenin zirvesinde, Brezilya mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan "picanha" bulunuyor. Ancak, dünya çapında en çok beğenilen 100 yemek arasında Türk mutfağından da birçok lezzet yer alıyor. İşte dünyanın en lezzetli yemekleri listesi...

PİCANHA (PİKANYA) NEDİR?

Picanha, ilk olarak Brezilya'da popüler hale gelen ve daha sonra Portekiz'de benimsenen bir sığır eti kesimidir. Hayvanın alt kısmındaki biceps femoris kasının son kısmı ve yağ başlığından oluşur. Son yıllarda kesim Latin Amerika'nın çoğunda popüler hale geldi ve barbekü kültüründe lezzetli bir et olarak ün kazandı.

Türkiye'nin en çok sevilen yemeği olan cağ kebabı, Taste Atlas'ın listesinde Türk mutfağını en iyi şekilde temsil eden lezzet oldu. Türkiye'den listenin diğer bölümlerine giren yemekler arasında ise İskender kebap, mantı, döner kebap, Adana kebap, mercimek çorbası, hünkar beğendi ve tombik döner gibi yöresel tatlar bulunuyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN İYİ 8 YEMEĞİ VE SIRALAMALARI

🔶 CAĞ KEBABI - 20. SIRA

🔶 İSKENDER KEBAP - 37. SIRA

🔶 MANTI - 38. SIRA

🔶 DÖNER KEBAP - 60. SIRA

🔶 ADANA KEBAP - 70. SIRA

🔶 MERCİMEK ÇORBASI - 72. SIRA

🔶 HÜNKAR BEĞENDİ - 77. SIRA

🔶 TOMBİK DÖNER - 89. SIRA

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