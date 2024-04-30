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Yılanların evi gibi sahiplendiği yerler açıklandı! Evinizde bu 4 şey varsa geçmiş olsun!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, sıcak havalarda daha aktif hale gelen yılanlar, özellikle bahçeler ve bazen evler gibi insan yaşam alanlarına daha sık giriyor. Bu durum, hem yılanların doğal yaşam alanlarının azalması hem de bazı çekici faktörlerin varlığından kaynaklanıyor. Uzmanlar, yılanların bu alanlara yönelmesinde etkili olan dört ana etkeni belirlemiş durumda. Bu etkenler arasında, bahçelerde bulunan su kaynakları, çeşitli sığınaklar, yiyecek arzı ve bahçe düzenlemeleri yer alıyor.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 09:49 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 09:49
Yılanların evi gibi sahiplendiği yerler açıklandı! Evinizde bu 4 şey varsa geçmiş olsun!

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bahçelerde yılanların ortaya çıkışıyla ilgili endişe verici bir durum tespit edildi. Uzmanlar, bahçe sahiplerini bu unsurlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Taş Duvarlar: Bahçelerdeki taş duvarlar, yılanlar için serinleme ve saklanma alanı olarak cazip bir seçenek oluşturur. Taş duvarlar genellikle delikli ve boşluklu olduğundan, yılanlar buraya kolaylıkla sığınabilirler. Bahçe sahipleri, taş duvarların bu tür alanlarını düzenli olarak kontrol etmeli ve gerektiğinde önlem almalıdır.

Yükseltilmiş Sundurmalar: Bahçenin dışına taşan bir sundurma yaptıysanız, bu alanların altındaki boşluklar yılanlar için ideal bir barınak sağlar. Bu tür alanlarda karanlık ve nemli ortamlar bulunur, bu da yılanların tercih ettiği koşullardır. Bahçe sahipleri, bu alanları düzenli olarak kontrol etmeli ve gerekirse kapatmalıdır.

Odun Yığınları: Kışa hazırlık için bahçede yığılan odunlar, yılanlar için çekici bir saklanma alanı oluşturur. Bu odun yığınları genellikle karanlık ve boşluklu olduğundan, yılanlar buraya kolaylıkla gizlenebilirler. Bahçe sahipleri, odunları kapalı bir yerde veya yerden yüksekte saklamalıdır.

Bahçe Hortumu: Bahçe sulamak için kullanılan hortumlar, yılanları çekebilecek bir diğer unsurdur. Yılanlar, hortumun iç kısmına saklanabilir ve hatta hortumdan sızan suyu takip edebilirler. Bahçe sahipleri, hortumları yerden uzak tutacak aparatlar kullanmalı ve hortumu kullanımdan sonra sızdırmamasına özen göstermelidir.

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