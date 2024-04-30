Yılanların evi gibi sahiplendiği yerler açıklandı! Evinizde bu 4 şey varsa geçmiş olsun!

Taş Duvarlar: Bahçelerdeki taş duvarlar, yılanlar için serinleme ve saklanma alanı olarak cazip bir seçenek oluşturur. Taş duvarlar genellikle delikli ve boşluklu olduğundan, yılanlar buraya kolaylıkla sığınabilirler. Bahçe sahipleri, taş duvarların bu tür alanlarını düzenli olarak kontrol etmeli ve gerektiğinde önlem almalıdır.

Yükseltilmiş Sundurmalar: Bahçenin dışına taşan bir sundurma yaptıysanız, bu alanların altındaki boşluklar yılanlar için ideal bir barınak sağlar. Bu tür alanlarda karanlık ve nemli ortamlar bulunur, bu da yılanların tercih ettiği koşullardır. Bahçe sahipleri, bu alanları düzenli olarak kontrol etmeli ve gerekirse kapatmalıdır.