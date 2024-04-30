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19 bebek daha hayatını kaybetti! Bu salgın çocukları hedef alıyor! Anneler dikkat

O hastalık insanlığın sağlık alanında karşı karşıya olduğu ciddi bir sorundur. Özellikle salgınlar şeklinde yayıldığında, ciddi sağlık riskleri oluşturabilir ve toplum sağlığını tehdit edebilir. Adamawa Eyaleti Sağlık Komiseri Felix Tangwami'nin açıklamasıyla Mubi bölgesinde yaşanan salgını, bu tehlikenin ne kadar gerçek ve yakıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 10:11 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 10:14
19 bebek daha hayatını kaybetti! Bu salgın çocukları hedef alıyor! Anneler dikkat

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Adamawa Eyaleti Sağlık Komiseri Felix Tangwami, Mubi bölgesinde kızamık salgınıyla aktif bir şekilde mücadele ettiklerini açıkladı. Kızamık salgını, Türkiye'nin yakınında birçok ülkeye yayılan hastalıklar arasında yer alıyor ve özellikle ebeveynlerin endişelerini artırıyor.

Adamawa Eyaleti'nde ortaya çıkan kızamık salgınında yaşanan trajediye dair üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Eyalet Sağlık Komiseri Felix Tangwami, Mubi bölgesinde 200'den fazla çocukta kızamık vakası tespit edildiğini duyurdu.

Ancak bu salgın, sadece hastalık vakalarıyla değil, maalesef yaşam kayıplarıyla da derin bir iz bıraktı. Tangwami'nin açıklamalarına göre, salgın nedeniyle 19 çocuk hayatını kaybetti.

Toplumun sağlığını korumak adına acil önlemlerin alındığını belirten Tangwami, bölgeye sağlık personeli ve ilaçların hızlı bir şekilde sevk edildiğini aktardı. Ayrıca, şiddetli enfeksiyonu olan çocukların hastanelere yönlendirileceği konusunda da güvence verdi.

KIZAMIK NASIL BULAŞIR?

Daha önce kızamık geçirmemiş veya kızamık aşısı ile korunur hale gelmemiş birisi kızamık ile karşılaşırsa, neredeyse %100 hastalanır ve bu bir hasta ile karşılaşıldığında o hastalığı geçirme riskinin ve bulaştırıcılığın en yüksek olduğu hastalıklardan biridir.

Virüs, hava yollarındaki damlacıkların solunmasıyla ya da enfekte kişilerin burun ve boğaz salgılarının doğrudan ya da dolaylı olarak (bulaşmış nesneler aracılığıyla vb) temasıyla bulaşır. Bu özellikleri nedeni ile de toplum içerisinde çok kolay yayılır.

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