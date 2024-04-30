19 bebek daha hayatını kaybetti! Bu salgın çocukları hedef alıyor! Anneler dikkat

Toplumun sağlığını korumak adına acil önlemlerin alındığını belirten Tangwami, bölgeye sağlık personeli ve ilaçların hızlı bir şekilde sevk edildiğini aktardı. Ayrıca, şiddetli enfeksiyonu olan çocukların hastanelere yönlendirileceği konusunda da güvence verdi.

KIZAMIK NASIL BULAŞIR?

Daha önce kızamık geçirmemiş veya kızamık aşısı ile korunur hale gelmemiş birisi kızamık ile karşılaşırsa, neredeyse %100 hastalanır ve bu bir hasta ile karşılaşıldığında o hastalığı geçirme riskinin ve bulaştırıcılığın en yüksek olduğu hastalıklardan biridir.

Virüs, hava yollarındaki damlacıkların solunmasıyla ya da enfekte kişilerin burun ve boğaz salgılarının doğrudan ya da dolaylı olarak (bulaşmış nesneler aracılığıyla vb) temasıyla bulaşır. Bu özellikleri nedeni ile de toplum içerisinde çok kolay yayılır.