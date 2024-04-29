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PKK'lı teröristlerin paramotoru bulundu! Veteriner Mikail Bozlağan'ı şehit edip Ankara'da bombalı saldırı düzenlemişlerdi!

Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner hekim Mikail Bozlağan'ı (24) şehit ettikten sonra Ankara'daki İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne saat 09.30 sıralarında hafif ticari araçla gelen 2 teröristin Kayseri'ye gelirken kullandıkları paramotor ortaya çıktı. Parçalara ayrılmış olan paramotor, incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 19:11 Güncelleme 29 Nisan 2024, 19:35
PKK’lı teröristlerin paramotoru bulundu! Veteriner Mikail Bozlağan’ı şehit edip Ankara’da bombalı saldırı düzenlemişlerdi!

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Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde geçen yıl 1 Ekim'de saat 09.30 sıralarında 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile müdürlüğünün giriş kapısı önüne gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu.

Araçtan inen teröristlerden 1'i kendini patlatırken, diğeri etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

EYLEM ARACINI GASBETTİKLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Yaralı polisler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, 1 gün önce Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri belirlendi.

Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde evli 1 çocuk babası veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürüp, şehit ederek, gasbettikleri araçla bölgeden ayrıldıkları tespit edildi.

TERÖRİSTLER SINIRI PARAMOTOR İLE GEÇMİŞ
Yaşanan olaydan yaklaşık 7 ay sonra geçen cumartesi günü Tomarza ilçesi İmamkulu Mahallesi'ndeki dağda mantar arayan vatandaşlar, çalıların arasında paramotor buldu.

İhbar sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Parçalara ayrılmış olan paramotor, incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Özel harekat polisleri ise paramotorun parçalarının bulunduğu bölgede çalışma başlattı. Teröristlerin sınırdan paramotor ile geçerek Kayseri'ye geldikleri ve olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilmişti.

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