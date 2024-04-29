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Bu hatayı yapmayın! Rutubeti temizlerken canından oldu! Denizli'de şaşkına çeviren elektrikli soba faciası!

Elektrikli aletlerin sebep olduğu facialara bir yenisi daha eklendi. Acı olayın adresi bu kez Denizli. Bugün öğle saatlerinde evinde yalnız yaşayan bir adam, kullandığı ısıtıcıdan çıkan alevlere teslim olarak can verdi. Yangının çıkış sebebi ise yürek sızlattı...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 17:32 Güncelleme 29 Nisan 2024, 17:32
Bu hatayı yapmayın! Rutubeti temizlerken canından oldu! Denizli’de şaşkına çeviren elektrikli soba faciası!

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Denizli'de yaşayan 74 yaşındaki Hüseyin Çulhaoğlu, elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında, dumandan zehirlendi. Alevler söndürülürken yatağında hareketsiz halde bulunan Çulhaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.



Acı olayın adresi bu kez Denizli'nin Pamukkale ilçesi oldu. 6025 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında Hüseyin Çulhaoğlu'na ait dairede, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler alevleri görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.


Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın büyümeden söndürüldü ancak yalnız yaşadığı öğrenilen Çulhaoğlu yatağında ölü bulundu. Talihsiz adamın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

RUTUBETİ GİDERMEK İSTEDİ AMA...

İncelemede, Çulhaoğlu'nun rutubeti gidermek için çalıştırdığı elektrikli ısıtıcının önündeki yastığın tutuşması ile yangının çıktığı belirlendi. Çulhaoğlu'nun da dumandan zehirlenerek öldüğü bildirildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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