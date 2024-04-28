TikTok Karagül hesabı kimin, kaç yaşında? TikTok’ta çocuklarına şiddet uygulayan ve canlı yayın yapan anne yakalandı mı?

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Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan ve 177 bin takipçisi bulunan M.C. adlı kadın, yaptığı yayınlarda çocuklarına şiddet uyguladı. Peki, TikTok Karagül hesabı kimin, kaç yaşında? İşte infial yaratan haberin detayları...

Canlı yayın sırasında kafasını kapıya çarparak yaralanan oğlunu kafası kanamasına rağmen kucağına alarak yayına devam eden kullanıcının bu hareketi tepkileri de beraberinde getirdi.