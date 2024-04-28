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Son dakika: Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var! Kazanın sebebi belli oldu!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta iddiaya göre, aks kıran hafif ticari otomobil, karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden oldu. Lüks maserati otomobilin aralarında bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle Levent istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 12:48 Güncelleme 28 Nisan 2024, 14:47
Son dakika: Beşiktaş Büyükdere Caddesi’nde zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var! Kazanın sebebi belli oldu!

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Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde, Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerleri aşıp karşı şeride geçti.

Araç, Levent istikametinde ilerleyen 6 araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı.

Kurtarılan 2 kişi ile kazada hafif yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan lüks maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Levent istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

"HAVADA GÖRDÜM ARACI"
Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Cem Kurt "Maslak yönünden gelen hafif ticari araç, diğer araçların üzerine uçtu. Ben havada gördüm, kaldırıma vurduktan sonra önce başka bir ticari araca daha sonra diğer araçlara vurdu. Ben de onun yanındaydım, yarım metre ile kurtardım. Havada gördüm aracı, o kadar kötü yani. Anlık oldu, telaş oldu, bir parça da benim arabaya zarar verdi. Cam ve arka kaportada ezikler var. Yaralılardan 6'sının ambulansla gittiğini gördüm, demir bariyerler uçtu. Kasırga birden kopmuş gibiydi, çok kötüydü" dedi.

KAZAYA KARIŞAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI

A Haber muhabiri Pınar Özenç canlı yayında olay yerinden detayları aktardı. Kazaya karışan ve yara almadan kurtulan bir aile dehşet anlarını A Haber'e anlattı.

Özenç ile konuşan otomobil sahibi "Sarıyer yönünden gelen hafif ticari araç hızla karşı şeride geçti ve bir anda üzerimize düştü. Ne olduğunu anlamadık." dedi.

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