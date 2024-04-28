İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı.
Kurtarılan 2 kişi ile kazada hafif yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kazaya karışan lüks maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Levent istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.
"HAVADA GÖRDÜM ARACI"
Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Cem Kurt "Maslak yönünden gelen hafif ticari araç, diğer araçların üzerine uçtu. Ben havada gördüm, kaldırıma vurduktan sonra önce başka bir ticari araca daha sonra diğer araçlara vurdu. Ben de onun yanındaydım, yarım metre ile kurtardım. Havada gördüm aracı, o kadar kötü yani. Anlık oldu, telaş oldu, bir parça da benim arabaya zarar verdi. Cam ve arka kaportada ezikler var. Yaralılardan 6'sının ambulansla gittiğini gördüm, demir bariyerler uçtu. Kasırga birden kopmuş gibiydi, çok kötüydü" dedi.