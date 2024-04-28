"HAVADA GÖRDÜM ARACI"

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Cem Kurt "Maslak yönünden gelen hafif ticari araç, diğer araçların üzerine uçtu. Ben havada gördüm, kaldırıma vurduktan sonra önce başka bir ticari araca daha sonra diğer araçlara vurdu. Ben de onun yanındaydım, yarım metre ile kurtardım. Havada gördüm aracı, o kadar kötü yani. Anlık oldu, telaş oldu, bir parça da benim arabaya zarar verdi. Cam ve arka kaportada ezikler var. Yaralılardan 6'sının ambulansla gittiğini gördüm, demir bariyerler uçtu. Kasırga birden kopmuş gibiydi, çok kötüydü" dedi.