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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara için alarm verildi! Önümüzdeki 4-5 güne dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde yağışlı hava tekrar etkili olacak. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde yağışla birlikte mevsim normalleri civarına düşmesi beklenirken, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 4-5 güne dikkat çekti. Ankara Valiliği de yarın kent genelinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi 27 Nisan 2024, 15:49 Güncelleme 28 Nisan 2024, 00:22
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara için alarm verildi! Önümüzdeki 4-5 güne dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu (Eskişehir), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE YER TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR
Hava sıcaklığının Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAĞIŞLI HAVA VAR
Önümüzdeki hafta yurdun tamamında yağışlı hava görülmesi bekleniyor.

Yağışların kuzey ve iç kesimlerde genellikle yağmur, yer yer sağanak, kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Salı günü rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Yeni haftada hava sıcaklıklar yağışlı sistemle birlikte bir miktar düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

28 NİSAN PAZAR HAVA DURUMU

29 NİSAN PAZARTESİ HAVA DURUMU

30 NİSAN SALI HAVA DURUMU

1 MAYIS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

2 MAYIS PERŞEMBE HAVA DURUMU

GECE İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün İç Anadolu öğleden sonra yağmurlu, gece İstanbul da yağmurlu. Sıcaklık Marmara ve Karadeniz'de Nisan ayı ortalamasına dönecek. Diğer bölgelerde ortalamanın üzerinde devam edecek. Toz İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'de bugün ve yarın devam ediyor. Pazartesi Güneydoğu'da da görülecek" mesajını paylaştı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 GÜN YAĞIŞLI"
Prof. Dr. Şen, "Yağmur bekleyen çiftçilere; Önümüzdeki 4-5 gün Trakya, İç Ege, Doğu Anadolu'nun doğusu hariç diğer bölgelere yağmur geliyor" ifadelerini kullandı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırıp yerel olarak kuvvetleneceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Valilik, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği talhmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Doğu ve Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli (Eskişehir haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı görüleceği bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük, Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan ve Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu

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