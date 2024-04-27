HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara için alarm verildi! Önümüzdeki 4-5 güne dikkat

GECE İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün İç Anadolu öğleden sonra yağmurlu, gece İstanbul da yağmurlu. Sıcaklık Marmara ve Karadeniz'de Nisan ayı ortalamasına dönecek. Diğer bölgelerde ortalamanın üzerinde devam edecek. Toz İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'de bugün ve yarın devam ediyor. Pazartesi Güneydoğu'da da görülecek" mesajını paylaştı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 GÜN YAĞIŞLI"

Prof. Dr. Şen, "Yağmur bekleyen çiftçilere; Önümüzdeki 4-5 gün Trakya, İç Ege, Doğu Anadolu'nun doğusu hariç diğer bölgelere yağmur geliyor" ifadelerini kullandı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırıp yerel olarak kuvvetleneceğinin tahmin edildiği belirtildi.