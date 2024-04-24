PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Korhan Berzeg kimdir, kaç yaşında? Kayıp ekonomist Korhan Berzeg bulundu mu? Berzeg'e ne oldu? Kemik ve kimlik detayı...

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir yıl önce kaybolan Korhan Berzeg'e dair üzücü bir gelişme yaşandı. Haftalar süren aramaların ardından izine ulaşılamayan Berzeg'in evine yakın bir bölgede, insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. Peki, Korhan Berzeg bulundu mu? Ekonomist Korhan Berzeg'e ne oldu? İşte konu hakkında detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 15:39 Güncelleme 24 Nisan 2024, 15:39
Korhan Berzeg kimdir, kaç yaşında? Kayıp ekonomist Korhan Berzeg bulundu mu? Berzeg’e ne oldu? Kemik ve kimlik detayı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kemik parçalarının yanında Berzeg'e ait kimlik kartı ile kredi kartlarının bulunduğu belirtildi. Ancak kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olup olmadığının kesinleşmesi için DNA testi yapılacak.

Balıkesir'de yaklaşık 1 yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.

Berzeg'in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve eşyalar bulundu. Eşyalar arasında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartları da bulunduğu bildirildi.

Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Kemik parçaları, Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek.

Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı aydınlanacak.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Balıkesir ili Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'nde 17 Haziran 2023 günü saat 08.30 sıralarında yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılıp geri dönmeyen Korhan Berzeg'e ait banka ve kimlik kartları ile Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve muhtelif kemik parçaları Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3 bin 500 metre (kuş uçuşu 2 km) mesafede arazinin engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında köylü vatandaşlar tarafından 23 Nisan 2024 Salı günü saat 13.30 sıralarında bulunmuştur.



Malzeme ve kemik parçalarının bulunduğu bölge, Cumhuriyet Savcısı nezaretinde Olay Yeri İnceleme timleri ve jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alınmış olup araştırma faaliyetlerine devam edilmektedir."

Berzeg; köpeği Tina ile ormana yürüyüşe gitmiş; 74 gün sonra köpeği evine geri dönmüş kendisinden 312 gündür haber alınamamıştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Online İngilizce öğrenme
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
Başkan Erdoğan’ın Bağdat çıkarması sonrası yeni dönem! Irak’taki su krizine çözüm Türkiye’den
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...
Soykırımcı İsrail’in Gazze finansörü ABD’den skandal Ermenistan açıklaması! Joe Biden utanmadan Türkiye’yi suçladı
Fahiş fiyata geçit yok | Gramaj hilesine etiketli önlem! İki bakanlıktan ortak çalışma: Üreticilerden tam destek var
HAVA DURUMU | 44 ile sarı kodlu uyarı: Çöl tozu geliyor! İstanbul’da bugün hava nasıl? | 25 Nisan 2024 hava durumu
Oran belli oldu: Konut fiyatlarındaki artış 4.5 yıl sonra ilk kez enflasyonun altında!
SON DAKİKA