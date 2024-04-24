Çanakkale'de 10 yıl önce mobilya mağazasında tartıştıkları babaları Zeynel C.'yi amcalarıyla birlikte boğarak öldürdükten sonra cesedini uçurumdan aşağıya attıkları belirlenen Ali C., Mehmet C., amcaları Abuzer C. ve Memet C. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer aile üyeleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 10 yıllık aile sırrı cinayeti, Zeynel C.'nin milyonluk mirasını paylaşamayan ailenin açtığı miras davasının ele verdiği ortaya çıktı.

İddiaya göre Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde mobilya ve halı mağazası bulunan baba Zeynel C, iddiaya göre sürekli alkol alıyor, mağazada pek çalışmıyordu. Kardeşleri ve oğulları ise köylere giderek halı satıyor, mağazayı ise aile üyeleri işetiyordu. Sürekli şiddet uyguluyordu.

BABALARINI DÖVÜP BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER

Alınan bilgiye göre 10 Ağustos akşamı, mağazada alkol alan Zeynel C. çocukları ve iki kardeşiyle birlikte tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle oğlu Ali C., Mehmet C. ve kardeşi Abuzer C. ve Mehmet C., babaları Zeynel C.'ye vurmaya başladı. Zeynel C. kanlar içinde kalırken Zeynel C.'yi yere yatıran aile üyeleri, önce yaşlı adamın ağzını, el ve ayaklarını koli bandıyla bantladı, ardından mağazada bulan halı saçaklarının ipleriyle boğarak öldürdüler.

UÇURUMDAN ATTILAR

Babalarının üzerindeki kimlikleri alan Ali C. Mehmet C., Abuzer C. ve Memet C., yaşlı adamı bir halıya sararak araca taşıdılar. Daha sonra Lapseki İlçesi'ne bağlı Hamancık Köyü Kurupınar mevkiine doğru yola çıkan aile üyeleri, araçtan indirdikleri yaşlı adamı uçurumdan aşağı attılar.

DELİL KARARTIP ''GİTTİ'' DEDİLER

Olay sonrası mağazaya geri dönen Ali C. Mehmet C. ve amca Abuzer C. ve Memet C., Zeynel C. kan izlerini temizledikten sonra annelerine ve diğer kardeşlerine olayı anlatıp bunun ömür boyu bir aile sırrı olarak kalacağını söylediler. Ertesi gün hayatlarına kaldıkları yerden devam eden aile üyeleri, Zeynel C.'yi soran yakınlarına başka bir kadın için evi terk edip Suriye'ye taşındığını söylediler. Babalarına ait cesedin ertesi gün bir çoban tarafından bulunduğunu öğrenen C. Ailesi, cinayetle ilgili hiçbir delile ulaşılamayıp cesedin Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Alacahırka Mahallesi'nde bulunan kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrenince daha rahat hareket etmeye başladılar.

HABER ALAMIYORUZ DEYİP GAİPLİK KARARI İSTEDİLER

Cinayetin üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından iddiaya göre Ali C. Mehmet C. amcaları Abuzer C. ve Memet C. ile birlikte işlettikleri mobilya mağazasında anlaşmazlıklar yaşamaya başladı. Her şeyin babalarının üzerine olması nedeniyle aile arasında miras yüzünden geçimsizlik başladı. 2023 yılında Ali C. ve kardeşi Mehmet C. babalarından uzun süredir haber alamadıklarını belirterek gaiplik kararı alınması için mahkemeye başvurdu.

SORUŞTURMA YENİDEN AÇILDI

Geçtiğimiz yıl faili meçhul dosyaları yeniden açan Çanakkale Alay Komutanlığına bağlı istihbarat timleri, 10 yıl önce işlenen cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz Ocak ayında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan özel izinle kimsesizler mezarlığına defnedilen şahsın mezarı yeniden açıldı ve ceset üzerinden DNA örneği alındı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen DNA örneklerinin Çanakkale merkezde halı ve mobilya mağazası bulunan Zeynel C'ye ait olduğunun belirlenmesinin ardından Jandarma soruşturmayı genişletti.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDILAR

Ailenin 2023 yılında gaiplik kararı için mahkemeye başvurduğunu öğrenen ve ailenin o dönemde Zeynel C. ile ilgili hiçbir başvuru yapmamasından şüphelenen ekipler, aileyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Jandarma timleri, operasyon için düğmeye bastı. Eve baskın düzenleyen ekipler, Zeynel C.'nin eşi Gülşen C., oğulları Ali C., Mehmet C., Gökhan C. ,amca Abuzer C., Memet C, yeğeni Mustafa C, kızları A.B. ve E.Y.'yi gözaltına aldı.

BOĞUP ÖLDÜRDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Emniyete götürülen cani aile, 10 yıllık sır cinayeti itiraf etti. Ali C. Mehmet C. ve amca Abuzer C. ve Memet C.,, Zeynel C.'yi e mağazada çıkan tartışma sonucu önce dövdüklerini, ardından halının saçak ipleriyle boğarak öldürdüklerini itiraf ettiler.

TUTUKLANDILAR

Sorgularının ardından Adliye'ye sevk edilen Ali C., Mehmet C., amca Abuzer C., Memet C, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Gülşen C., Mustafa C., Gökhan C, A.B. ve E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAİPLİK KARARI NEDİR?

Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden çok uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine, mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.