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Tıraş esnasında hayat kurtardı! Berber dili boğazına kaçan adamı böyle hayata döndürdü! Sonra da...

Bursa'da bir berberde filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Müşterisini tıraş ettiği sırada karşılaştığı durum karşısında tüm profesyonelliğini konuşturan berber Muhammet Bayraktar, yerinde hamleyle müşterisinin hayatını kurtardı. Daha sonra ise tıraşına devam etti. Berberin profesyonel davranışı sosyal medyanın gündemine düştü.

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 17:17 Güncelleme 23 Nisan 2024, 18:44
Tıraş esnasında hayat kurtardı! Berber dili boğazına kaçan adamı böyle hayata döndürdü! Sonra da...

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Bursa'da berber Muhammet Bayraktar, tıraşa gelen müşterisinin dilinin boğazına kaçtığını fark etti. Elini bayılmak üzere olan hastanım ağzına sokarak dilini çıkaran Bayraktar, o dakikaları anlattı.

Berber Muhammet Bayraktar

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tıraş olmak için berbere gelen vatandaş sakal tıraşı olduğu esnada dili boğazına kaçtı. Bunun sonucunda da nefes alamamaya başladı.

Çok rahat çok profesyonel!

ELİNİ SOKARAK DİLİ ÇIKARDI

Müşterisinin, nefesinin kesilerek baygın hale geldiğini anlayan 50 yaşındaki Muhammet Bayraktar, elini müşterisinin ağzına sokarak dilini çıkardı.

KURTARDI, TIRAŞA DEVAM ETTİ


Daha sonra müşterisine su veren Bayraktar, müşterisinin "İyiyim" demesi üzerine tıraşına kaldığı yerden devam etti.

O anları anlatan Bayraktar, "Tıraş yapma aşamasına geldim. O arada müşterimin rengi morarmaya başladı. Sesi de çıkmayınca hemen ağzını açmaya çalıştım.

Parmağımı dişlerinin arasından ağzına soktum. Dili geriye doğru kabarmıştı. Bu yüzden de nefes alamıyordu. Dilini çekince nefes almaya başladı ve ben de rahatladım. Daha sonra da tedaviyi kabul etmeyince ben de tıraşıma kaldığım yerden devam ettim.

Ben de 4 yıl önce halı sahada çarpışıp yere düşmüştüm. O an aklıma geldi, benim de dilim boğazıma kaçmıştı" diye konuştu.

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